Brilon: Junge (7) auf Fußgängerüberweg von Auto angefahren

Der Junge wurde bei dem Unfall in Brilon schwer verletzt.

Brilon. Schwerer Unfall in Brilon: Ein sieben Jahre alter Junge wird bei Überquren einer Straße angefahren und schwer verletzt. Das sagt die Polizei.

An der Hoppecker Straße in Brilon kam es nach Angaben der Polizei auf einem Fußgängerüberweg zu einem Verkehrsunfall. Am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr wollte ein 7-jähriger Junge aus Brilon die Straße überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 56-jährigen Frau aus Brilon.

Der Junge wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.