Erinnerungskultur Brilon geht die Sanierung des Ehrenmals in Bontkirchen an

Brilon-Bontkirchen Für Bontkirchener ist das Kriegerdenkmal eindrucksvolle Gedenkstätte. Stil und Interpretation haben sich mit der Zeit gewandelt.

Von Jürgen Hendrichs

Bontkirchen. Der Feldsanitäter kann nichts mehr ausrichten. Anteil und Abschied nehmend, legt er seine rechte Hand auf die Schulter des vor ihm liegenden toten Kameraden, mit der linken hält er die seine. Trauer und Schmerz sprechen aus den Zügen des Uniformierten mit der Rotkreuz-Binde am Oberarm. Der Gefallene ist einer von rund 10 Millionen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg ihr Leben verloren. Unter ihnen: etwa zwei Millionen deutsche Wehrmachtsangehörige. 24 von ihnen kamen aus Bontkirchen.

Für sie ließ der Schützenverein 1933 aus Anlass seines 50-jährigen Bestehens das Kriegerdenkmal in der Ortsmitte errichten. Die Zeit hat an Mauerwerk und Metall Spuren hinterlassen. Jetzt ist die Sanierung fällig. Rund 65.000 Euro soll sie kosten. Rund 65 Prozent davon kann die Stadt Brilon aus Dorferneuerungsmittel erwarten, etwa 23.000 Euro muss sie selbst tragen. Das Denkmal ist ortsbildprägend. Das muss erhalten werden“, sagt Ortsvorsteher Dieter Marczyk: „Wer hat denn schon so etwas?“

Rückseite wölbt sich nach außen

Bereits im vergangenen Jahr hat ein Gutachter die Schäden aufgenommen. Der größte: Auf einer Breite von zwei Metern und einer Höhe von etwa 1,5 Metern wölbt sich die Naturstein-Rückwand etwa 20 Zentimeter weit nach außen. Die meisten Fugen sind gebrochen und offen, die beiden Namenstafeln aus Metall sind ebenso angegriffen und verschmutzt wie das Halbrelief aus Kunststein.

Traditionelles Gedenken

Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt die Gedenkstätte eine zweite Namenstafel mit 31 Einträgen. Die nach 1945 neu gegründete St.-Vitus-Schützenbruderschaft hält das Gedenken an die gefallenen Einwohner aufrecht. Die Angehörigen auch. Am Volkstrauertag legt der Ortsvorsteher traditionell namens des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge einen Kranz nieder, zum Schützenfest gibt es zum Gedenken ein Ständchen, bei dem das Lied vom „Guten Kameraden“ (Ich hatte einen Kameraden) gespielt wird.

NS-Regime instrumentalisierte Erinnerungsorte

"Kriegerdenkmäler sind Erinnerungsorte geworden, die sich in ihrer Bedeutung gewandelt haben,“ sagt Carsten Schlömer, Historiker und Leiter des Briloner Stadtmuseums Haus Hövener. Nach dem Ersten Weltkrieg sollten sie eine Stätte des Erinnerns und Trauerns sein. Später instrumentalisierte das NS-Regime diese Erinnerungskultur, um - so Carsten Schlömer - „den Mythos vom ‘edlen Soldaten’ für sich zu nutzen“. Bei jedem Ehrenmal, sagt Carsten Schlömer, spiele die Vorstellung „einer gewissen 'Ehre' für die Gefallenen eine Rolle, dabei werde jedoch vor allem an das Leid der Soldaten erinnert. Schlömer: „Es ging also verstärkt um eine Leidensgeschichte, die schlussendlich eine Bewältigung der Trauer zum Ziel hatte.“

Deutschlandweit über 100.000 Ehrenmale

Eine „politische und ideologische Ausbeutung“ der Kriegerdenkmale sei erst durch die „flächendeckende Indoktrinierung des NS-Regimes“ erfolgt: „Auf einmal galten die Toten vergangener Tage auch als Antrieb, vermeintliches Unrecht im Sinne der Diktatur zu tilgen.“ Das spiegelte auch die Formensprache der Gedenkstätten. Mit einer zunehmend heroisierenden Darstellung des Soldatentums stimmte sich die Bevölkerung schleichend auf Kampf und Krieg ein. Laut „Monumente“, dem Magazin für Denkmalkultur in Deutschland, gibt es bundesweit über 100.000 Krieger- und Ehrenmale.

Historiker Schlömer: Interpretationssache

Carsten Schlömer: „Die Botschaften eines historischen Artefaktes können sich also ändern und es liegt allein an den Zeitgenossen, diese zu interpretieren.“ Ortsvorsteher Dieter Marczyk interpretiert das so: „Bei uns heißt das Kriegerdenkmal. Da weiß jeder im Dorf, was gemeint ist. Aber natürlich ist das auch ein Mahnmal.“

+++ Sie wollen wissen, was in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Hallenberg passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an.+++

Hintergrund

Das Online-Ahnenforschungsportal www.denkmalpflege.org weist für die Städte des Altkreises Brilon folgende Gefallenendenkmäler mit Namenslisten aus:

Brilon: Bontkirchen (1. und 2. WK), Brilon-Wald (2. WK), Thülen (1. und 2. WK)

Hallenberg: Hallenberg (1870/71, 1. und 2. WK)

Marsberg: Meerhof (1. und 2. WK), Obermarsberg (1. und 2. WK)

Medebach: Medebach (1870/71, 1. und 2. WK), Deifeld-Wissinghausen (1. und 2. WK), Oberschledorn (1. und 2. WK)

Olsberg: Olsberg (1. und 2. WK), Wiemeringhausen (1. und 2. WK)

Winterberg: Winterberg (1. und 2. WK), Mollseifen (1. und 2. WK)

Das Ahnenforschungsportal führt Namen der Gefallenen auf, für manche Gedenkstätten liegen auch Rang und Einheit des Gefallenen sowie dessen Beisetzungsort vor.

Das Ehrenmal an der Briloner Schützenhalle wurde am 26. September 1926 eingeweiht. 2009 wurde in Berlin das Ehrenmal der Bundeswehr eingeweiht, das an die rund 3200 im Dienst gestorbenen Angehörigen der Streitkräfte erinnert.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge pflegt mehr als 2,8 Millionen Kriegsgräber und organisiert eine internationale Jugend- und Friedensarbeit.