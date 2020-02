Brilon: Bei Hausdurchsuchung Waffen und Drogen gefunden

Brilon. Eine ganze Reihe illegaler Dinge wurden in der Wohnung eines 25-jährigen Briloners und auch in der Wohnung seiner Freundin gefunden.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung und der Wohnung seiner Freundin waren im November 2019 allerhand Dinge zutage gekommen, die einen 25-jährigen Briloner nun vor Gericht gebracht haben. Der Vorwurf: Besitz und Handel mit Drogen und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Am Ende wurde der Angeklagte zu einer fünfmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss er insgesamt 1200 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen. Bei den Wohnungsdurchsuchungen in Brilon wurden eine ganze Reihe von Beweismitteln sichergestellt. Im Rucksack des Briloners, der sich in der Wohnung der Freundin befand, hatte die Polizei rund 28 Gramm Marihuana und 2 Gramm Haschisch gefunden - außerdem befanden sich in den beiden Wohnungen unter anderem eine Geldkassette mit Bargeld, eine Feinwaage, einen Schlagring, eine Verkaufsliste, ein Glas mit 6,5 Gramm Marihuana, ein Springmesser und ein Teleskop-Schlagstock.

Nur für Eigenbedarf

Im Kühlschrank wurden außerdem 17 Gramm Amphetamine entdeckt - die und auch die Drogen aus dem Glas seien allerdings nur für den Eigenbedarf und nicht für den Verkauf bestimmt gewesen, so der 25-Jährige. Für die übrigen Drogen gab er allerdings eine Verkaufsabsicht zu. Die 20-jährige Freundin des Briloners wurde als Zeugin befragt, äußerte sich aber vor Gericht nur recht vage.

Dem Angeklagten wurde bei der Urteilsfindung zugute gehalten, dass er sich mit Blick auf die Vorwürfe geständig gezeigt hatte. Deutlich sei aber auch geworden, so Richter Härtel, dass der junge Mann ein Drogenproblem habe, an dem er arbeiten müsse. Negativ wurde ihm angerechnet, dass er bereits vorbestraft ist - unter anderem bereits wegen eines BTM-Vergehens und wegen Betrugs.

Freiheitsstrafe

Deshalb sei in diesem Fall auch eine Freiheitsstrafe angemessen, so der Richter. Das hatte auch der Staatsanwalt so gesehen. Die Bewährungszeit für den 25-Jährigen wurde auf drei Jahre festgelegt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.