Winterberg/Willingen. Rund um Winterberg ist der Winter eingezogen. Die Bedingungen für Skifahrer sind gut. Wir sagen, wo am Wochenende die Skilifte laufen.

Bis zu 30 Lifte laufen in der Wintersport-Arena Sauerland

Etwas Neuschnee frostige Nächte, blauer Himmel und Sonne: So schön kann der Winter sein. Die Zahl der laufenden Lifte in der Wintersport-Arena Sauerland rund um Winterberg und Willigen im Sauerland wird auf bis zu 30 in der steigen. Die Bedingungen für Skifahrer sind gut. Der Winter ist weiterhin unbeständig.

Doch wer jetzt schnell ist, erlebt eine wunderschöne Winterwelt. Denn nach diesem Wochenende ist es ersteinmal vorbei mit dem Winterwetter. Ein Sturm zieht im Sauerland auf.

Schneelage und Lifte

Bei Nachttemperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt können die Skigebiete wieder gut präparieren. Glatte, knackig feste Pisten warten auf Skifahrer und Snowboarder.

Bei 20 bis 50 Zentimeter Schnee herrschen meist sehr gute Wintersportbedingungen. Vorhanden ist eine Mischung aus etwas Neuschnee und technisch erzeugtem Schnee. Bis zu 30 Lifte sollen am Wochenende laufen.

Folgende Lifte sind aktuell geöffnet

Willingen-Skigebiet 20 cm Neu-, Maschinenschnee 6 Lifte

Winterberg-Altastenberg 20 cm Neu-, Maschinenschnee 1 Lift

Winterberg-Neuastenberg 15 cm Neu-, Maschinenschnee 1 Lift

Winterberg-Ruhrquelle 50 cm Neu-, Maschinenschnee 1 Lift

Winterberg-Sahnehang 15 cm Neu-, Maschinenschnee 3 Lifte

Winterberg-Skiliftkarussell 30 cm Neu-, Maschinenschnee 13 Lifte

Die Beschneiung

Die Skigebiete nutzen die kalten Stunden in der Wochenmitte, um erneut etwas Schnee zu produzieren. Dadurch wird sich die Situation auf den zurzeit bereits geöffneten Pisten verbessern. Abfahrten, die genug Restschnee tragen werden dann ebenfalls präpariert werden können. Für Bereiche ohne Schneereserven ist das Schneifenster zu kurz.

Die Rodelmöglichkeiten

In allen geöffneten Skigebieten laufen am Wochenende auch Rodellifte.

Der Winter ist zurück. Im Sauerland laufen einige Skilifte. Foto: Rita Maurer

Bis einschließlich Samstag wird Rodeln in der Landschaft oder an unbeschneiten Pisten möglich sein, allerdings nur in Höhenlagen oberhalb 700 Meter.

Ab Sonntag beginnt die dünne Naturschneedecke zu verschwinden. Erst in der Mitte der darauffolgenden Woche gibt es wieder eine Chance auf Neuschnee.

Die Langlaufmöglichkeiten

Mangels Naturschnee werden keine Loipen gespurt sein. Im Skilanglaufzentrum Westfeld ist eine kleine bis zu 1,5 Kilometer lange Runde im Stadionbereich gespurt. Dort liegen 35 Zentimeter Schnee. In der Wochenmitte wollen die Betreiber erneut etwas Schnee produzieren.

Das Wetter

Die Wochenmitte hat den Winter zurückgebracht: 10 Zentimeter Schnee am Dienstag und ab Mittwoch frostig-kaltes Wetter und viel Sonne.

In den Nächten sinken die Temperaturen deutlich unter den Gefrierpunkt, so dass die Skigebiete die Hoffnung haben, stundenweise Schnee produzieren zu können. Auch tagsüber steigt das Thermometer nur knapp über null Grad. Ab Sonntag steigen die Temperaturen leicht und es ziehen Niederschläge auf. In der darauf folgenden Woche deuten sich eine erneute Abkühlung und etwas Neuschnee an.

Takeover Mädelscamp im Skidorf Neuastenberg

Am 8. Februar übernehmen erneut die Mädels den Postwiesen Park im Skidorf Neuastenberg. Perfekt für Snowboarderinnen und Freeskierinnen, die noch nie in einem Funpark waren: Sie bekommen alles gezeigt und können in Ruhe erste Versuche wagen.

Alles von Mädels für Mädels. Zusammen shredden, Spaß haben, neue Freunde kennenlernen und sich gegenseitig Pushen und Tipps geben! Fotografin, Grill, Musik, Getränke – alles ist am Start. Auch Kinder sind willkommen. Und; ach ja…. Männer auch….

Après-Ski-Party mit Lorenz Büffel

Nicht wegzudenken aus der Partyszene ist Lorenz Büffel. Seit einem guten Jahrzehnt entertaint er die ganz großen Bühnen der Partyschlagerwelt. Ob im Stadion vor 60.000 Feierwütigen oder vor der Fernsehkamera – Lorenz Büffel überzeugt durch sein unglaubliches sprachliches Talent sowie durch seine unfassbare positive Energie. Mit seinem Song „Johnny Däpp“ schießt Lorenz Büffel den Partyvogel ab und servierte DEN Partyhit 2016! Damit steht er jede Woche im Megapark auf Mallorca und den ganz großen Events der Partyszene auf der Bühne. Morgens auf die Piste – und dann geht’s richtig los: Samstag, 8. Februar, beginnt die Party um 14 Uhr beginnt in Möppis Hütte im Skiliftkarussell Winterberg. Eintritt ist frei

Die Anreise

Die Straßen sind frei von Schnee. Mit Staus ist nicht zu rechnen.