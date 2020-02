Die Jecken hatten den östlichen Hochsauerlandkreis am Rosenmontag fest in ihrer Hand.

Es wurde gefeiert und geschunkelt bei den Straßenumzügen in Madfeld, Thülen, Bruchhausen, Medelon, Züschen, Meerhof und Medebach.

Madfeld

Wenn schon in der Nähe des Ortseingangs ein lauter Beat und „Schalalalala“ zu hören waren, dann konnte die Stimmung in Madfeld trotz leichtem Wind und etwas Nieselregen gar nicht so schlecht sein. Zum Teil mit Regenschirmen, dicken Jacken oder Regenponchos ausgestattet zog es am Montag in den beiden heimischen Karnevalshochburgen Madfeld und Thülen wieder die Schaulustigen in Scharen zu den Umzügen.

Madfeld feiert ausgelassen den Karnevalsumzug 2020 1 / 47 Madfeld feiert ausgelassen den Karnevalsumzug 2020 Beim feierlichen Karnevalsumzug in Madfeld stehen 40 Wagen und jede Menge Jecken in den Startlöchern, um mit den zahlreichen Besuchern zu feiern. Foto: WP

Kaum starteten die ersten Wagen unter lautem Motorengeräuschen, war auch die Kälte nebensächlich und die Beine wippten im Takt der zahlreichen Schunkellieder. Und wem das nicht reichte, der bekämpfte den ein oder anderen Kälteschauer mit Hilfe der zahlreichen Karnevalistinnen aus dem Umzug, die nur zu gerne auch mal einen wärmenden Umtrunk ausschenkten.

40 Wagen und Gruppen waren in Madfeld unterwegs. Da bekam nicht nur Jürgen Klinsmann für sein kurzes Engagement beim Fußballverein Hertha BSC sein Fett weg, sondern auch Schlagersänger Michael Wendler mit seiner jungen Lebensgefährtin oder auch Klimaaktivistin Greta Thunberg. Aber auch Themen wie die Briloner Hansetage oder der Brexit fanden optisch eindrucksvoll den Weg in den Karneval. Dabei wurden bärtige Männer fix zur Waldfee und auf einem Wagen die Londoner Tower Bridge errichtet.

Thülen

33 Gruppen, darunter elf große Motivwagen, machten sich in Thülen auf die närrische Rundreise durch den Ort. Die große Politik nahmen die Narren mit dem „Rosenmontag for Future“-Thema aufs Korn, die „Wilden Kerle“, zu denen sich auch Vertreter des schwachen Geschlechts zählten, fanden „Alles ist gut, solange du Thülener bist“, Prinz Rolf I. (Tober), im Getränkehandel zuhause, ließ auf dem einer Flasche nachempfundenen Wagen wissen: „Thülen helau, Bier schmeckt auch ohne Frau“. Rosenmontagszug ThülenMit einem eigenen Wagen dabei die „Alten Säcke“ um Franz-Josef „Spatz“ Kemmerling, die 1973 den Rosenmontagszug in Thülen initiierten. Ganz aktuell gekleidet die Blasmusik aus Thülen in gelben China-Kitteln und dem Corona-Virus geschuldeten Mundschutz.

Bruchhausen

Pünktlich um 10.44 Uhr setzte sich ein kleiner aber feiner Rosenmontagszug in Bewegung. Mit sechs Motivwagen und sieben Fußgruppen begleiteten die Narren, hoch auf dem Prunkwagen, das Prinzenpaar Manuel I. Vollmer und Katharina I. (Wiese) durch das Dorf, die vor allem von den Kindern am Straßenrand bejubelt wurden.

Bruchhausen feiert Karneval 1 / 24 Bruchhausen feiert Karneval In einem kleinen, aber feinen Rosenmontagszug zogen die Narren von Brauker Helau mit sechs Motivwagen und sieben Fußgruppen trotz leichten Nieselregens durch das Dorf. Und bereits auf dem Kirchplatz und anschließend in der Schützenhalle wurde das Prinzenpaar Manuel und Katharina richtig gefeiert. Foto: Joachim Aue

Gegen Mittag legte der Tross dann auf dem Kirchplatz einen Stopp ein, um sich ausgiebig zu stärken. Nach dem Weitermarsch ging es weiter zur Schützenhalle, wo das Stimmungsbarometer bei der großen Karnevalsparty in der Schützenhalle noch einmal richtig die Post abging.

Meerhof

Hatten die beiden Marsberger Ortsteile, Erlinghausen und Beringhausen tags zuvor Pech mit dem Wetter, dass die Züge abgesagt werden mussten, konnten die Meerhofer am Rosenmontag ihren Umzug stattfinden lassen. Bei zwar windigem Wetter und kalten Temperaturen schunkelten sich die Karnevalisten bei der Pause an der „Alten Schule“ warm. Der Meerhofer Musikverein sorgte für gute Laune. Berliner, Mohrenköpfe und andere Köstlichkeiten, g

Rosenmontag- Gute Laune bei Karnevalsumzug in Meerhof 1 / 24 Rosenmontag- Gute Laune bei Karnevalsumzug in Meerhof . Bei zwar windigem Wetter und kalten Temperaturen schunkelten sich die Karnevalisten bei der Pause an der „Alten Schule“ warm Foto: Regina Schmidt

epaart mit ein paar Schnäpsen brachten die frierenden Jecken in Stimmung. Viele phantasievolle Kostüme waren zu bestaunen:Ritter Sport Schokolade, Zebras, Blumendamen, Elefanten, Gärtner aus dem Kräutergarten und Meerhofer Jubiläumskonfetti. Das 850 jährige Dorfjubiläum in diesem Jahr war Thema und aus diesem Grunde fuhr die nachgebaute „Alte Schule“ mit dem Hinweis „Et löppet bey us“ mit.

Medebach

Was zum Warmhalten am besten hilft, zeigten die Hansestädter beim Rosenmontagszug: Feiern, Schunkeln, Tanzen und lauthals „Medebach Halei“ rufen! Der krönende Höhepunkt der Karnevalssession war der 49. Rosenmontagsumzug, der um 14.11 Uhr am Kolpinghaus startete.

Rosenmontagszug in Medebach 1 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

Es nahmen über 600 verkleidete Aktive, die für einen nicht enden wollenden Kamelle- und Konfettiregen und tolle Stimmung sorgten, in über 30 Gruppen teil. Tausende Jecken hatten sich in Vorfreude auf den Zug in der Stadtmitte versammelt. Originell, aktuell und zeitkritisch präsentierten sich Wagen und Fußgruppen. Neben Themen, wie Wurstskandal, Dieselverbot und Coronavirus, lokalen Themen, wie einem Medebacher Dreigestirn, ernteten auch Wagen zum Thema Super Mario und Mario Kart viel Anerkennung und spontanes Gelächter. Bis in die Schützenhalle wurde der farbenfrohe Rosenmontagszug vom Spielmannszug Twiste und dem Musikzug Rhena begleitet.

Züschen

Die Borkenkäfer sind schon eine Plage – und das nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn´s nicht schneit! Der Züscher Rosenmontagszug erlebte eine echte Invasion, dabei waren die Tierchen dort eigentlich ganz sympathisch.

Straßenkarneval beim Rosenmontagszug in Züschen 1 / 29 Straßenkarneval beim Rosenmontagszug in Züschen Zehn imposante Wagen, viele originelle Fußgruppen und zwei Musikkapellen ließen sich vom Wetter nicht abschrecken und feierten ausgelassen mit den Zuschauern am Straßenrand in Züschen. Foto: Max Maurer

Zehn imposante Wagen, viele originelle Fußgruppen und zwei Musikkapellen ließen sich vom Wetter nicht abschrecken und feierten ausgelassen mit den Zuschauern am Straßenrand. Gleich neun Greta Thunbergs demonstrierten in Züschen gegen die Bon-Pflicht, der Schnee kam nicht vom Himmel, sondern von der Eiskönigin, die Duschen auf Beinen brauchten bei dem Regen nur noch Shampo Weihnachtsmänner tanzten mit Hippies, Steam-Punks, Ski-nesen, Rennfahrern, Spaghetti-Tellern und Seifenblasen durch die Straßen des Ortes.

Medelon

Aus der EU sind die Briten raus, nur in Medelon dürfen sie noch rein: Meghan, Harry, Queen Elizabeth, Boris Johnson & Co. samt Leibgarde gaben dem Rosenmontagszug in Medelon die Ehre und wirkten dabei auch recht amused.

Rosenmontag- Narren feiern Straßenkarneval in Medelon 1 / 30 Rosenmontag- Narren feiern Straßenkarneval in Medelon Mit 12 Wagen, 26 Fußgruppen, den kleinen und großen Garden sowie ihrem Prinzenpaar Thorsten und Annika zeigten die Medeloner mal wieder, dass sie einfach Karneval können Foto: Rita Maurer

Mit 12 Wagen, 26 Fußgruppen, den kleinen und großen Garden sowie ihrem Prinzenpaar Thorsten und Annika zeigten die Medeloner mal wieder, dass sie einfach Karneval können - und dass sie auch einen guten Draht nach Hesborn und Oberschledorn haben, die beide mit mehreren Gruppen mit im Zug unterwegs waren! Die Medeloner Rettungswache wird künftig durch einen eigenen Flughafen ersetzt, die Medeloner Musik bekommt Zuwachs durch bonbonfarbene Pauken. Kamelle flogen reichlich, Zahnbürsten gab es dazu. Nur Wilkes Gammelwurst fand auch an der Orke keine Abnehmer....