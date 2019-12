Berufskolleg Olsberg: Zwei neue Bildungsgänge geplant

Das Bildungsangebot des Berufskollegs Olsberg soll erweitert werden: Geplant ist die Einrichtung zwei neuer Bildungsgänge. Es handelt sich dabei um das „Berufliche Gymnasium Ernährung“ und die Ausbildung zum Produktionstechnologen beziehungsweise zur Produktionstechnologin. Die Entscheidung tritt der Kreistag voraussichtlich in seiner Sitzung am 20. Dezember - vorher wird darüber im Schul- und Kreisausschuss beraten.

Berufliches Gymnasium Ernährung

Bereits jetzt gibt es im HSK berufliche Gymnasien mit den Fachrichtungen Technik, Wirtschaft, Gesundheit und Soziales. Um das Bildungsangebot zu vervollständigen, soll ab dem Schuljahr 2020/21 der Schwerpunkt „Ernährung“ hinzukommen. Von Seiten des Hochsauerlandkreises wird die Einrichtung des Bildungsganges als sinnvoll angesehen, da im HSK Kur-Kliniken und der Klinikverbund Hochsauerland angesiedelt sind und, weil der HSK in NRW auch ein Schwerpunktstandort zur Behandlung, Rehabilitation und Prävention von ernährungsbedingten Krankheitsbildern ist. Sinnvoll sei das berufliche Gymnasium Ernährung auch, weil im Bereich der Wellness-Gastronomie und des Gaststättengewerbes, aber auch in der Lebensmittelindustrie und -überwachung „Fachkräfte händeringend gesucht“ werden.

Der Bildungsgang wird als eine sinnvolle Ergänzung zu den anderen beruflichen Gymnasien am Berufskolleg Olsberg gesehen - zumal hier die notwendig Ausstattung mit hauswirtschaftlichen Fachräumen und auch das Unterrichts-Personal bereits vorhanden sind. Das Abitur mit Schwerpunkt Ernährung kann unter anderem eine gute Voraussetzung sein für die Studiengänge, Ernährung- oder Agrarwissenschaften, Ökotrophologie, Umweltmanagement oder Lebensmittelwissenschaft. Arbeitsplätze bieten sich u.a. in der pharmazeutischen oder kosmetischen Industrie, der Chemieindustrie, der Biotechnologie oder Umwelttechnik. Außerdem berechtigt die Allgemeine Hochschulreife aber auch zu allen anderen Studienrichtungen.

Berufskolleg HSK ist Träger des Berufskollegs Olsberg Träger des Berufskollegs Olsberg ist der Hochsauerlandkreis. Aktuell besuchen 2.293 Schüler/innen das Berufskolleg. Weitere Berufskollegs im HSK sind in Brilon (Wirtschaft und Verwaltung), in Meschede und in Arnsberg.

Bildungsgang Produktionstechnologie

Geplant ist außerdem die Einrichtung eines Bildungsgang im Bereich Produktionstechnologie. Dabei handelt es um einen noch recht jungen Bildungsgang, der nach „Auffassung der IHK und vieler Industriebetriebe der Region zukunftsfähig ist und benötigt wird“, heißt es dazu in der Vorlage der Kreisverwaltung für die Entscheidungsgremien. Darin wird auch beschrieben, welches Berufsbild hinter dieser Ausbildung steckt: Produktionstechnologen analysieren, simulieren und optimieren Produktionsprozesse. Sie richten Produktionsanlagen ein und nehmen sie in Betrieb und arbeiten in Industrieunternehmen ganz unterschiedlicher Wirtschaftszweige und in Dienstleistungsunternehmen, die die Produktion unterstützen.

Der HSK geht davon aus, dass es auch in der Wirtschaftsregion Südwestfalen viele hochtechnisierte Unternehmen gibt, die qualifiziertes Fachpersonal benötigen. Wie der HSK berichtet, wurde in einer Arbeitssitzung mit der IHK Arnsberg von Ausbildungsverantwortlichen mitgeteilt, dass zum Ausbildungsjahr 2020/21 in der Region mindestens 30 Ausbildungsplätze für diesen Beruf eingerichtet werden. Aufgrund der Nähe zum Mechatroniker-Beruf und der aktuellen Personal- und Sachausstattung sei das Berufskolleg Olsberg als zukünftiger Schulstandort ins Auge gefasst worden. Zurzeit werden die Azubis der Region an einem Berufskolleg in Köln unterrichtet. Von Seiten des Berufskollegs Olsberg werden sehr gute Perspektiven für die Absolventen gesehen, da „aufgrund des Fachkräftemangels und der zunehmenden Automatisierung der produzierenden Gewerbe zukünftig mehr denn je gut ausgebildete Fachkräfte in der Metall- und Elektroindustrie benötigt“ werden.