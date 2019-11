Bernd Sieren ist seit 40 Jahren für die SPD in der Kommunalpolitik tätig. 30 Jahre engagiert er sich ehrenamtlich im Rat der Stadt Marsberg, als Ratsmitglied und in verschiedenen Ausschüssen. Er war Fraktionsvorsitzender und jetzt wieder stellvertretender Fraktionsvorsitzender.

Die letzte Sitzung des Stadtrates in diesem Jahr war auch seine letzte. Zum Jahresende verzichtet er auf sein Ratsmandat. Bernd Sieren war gleichzeitig Kreistagsmitglied und elf Jahre Schöffe in Brilon und Arnsberg.

Verdienter Bürger der Stadt

Viele Jahre war er zudem Ortsvorsteher in Meerhof. Seit 1964 gehört er der Musikkapelle Meerhof an, war 22 Jahre deren Schriftführer und ist Chefredakteur der Dorfzeitschrift. Kurz: „Er ist ein verdienter Bürger der Stadt“, so fasste es Bürgermeister Klaus Hülsenbeck in seinen Abschiedsworten zusammen und sprach ihm „Dank und Anerkennung für sein ehrenamtliches Engagement zum Wohle der Allgemeinheit“ aus. Zum Abschied überreichte er ihm eine Dankesurkunde der Stadt.

Peter Prümper, Vorsitzender der SPD-Fraktion, bescheinigte seinem Stellvertreter Integrität, Bescheidenheit und Pflichtbewusstsein: „Bernd, vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und dass du auch in Zukunft dazu bereit bist.“