Winterberg. Werner Eickler würde wohl als Bürgermeister von Winterberg weitermachen. Aber er will sich keinem Bewerbungsverfahren bei der CDU unterziehen.

Bekommt Winterberg einen neuen Bürgermeister?

Die Nachricht schlägt ein wie eine Bombe: Winterbergs Bürgermeister Werner Eickler wird nach den Spielregeln der CDU nicht noch einmal als Bürgermeisterkandidat antreten. Das hat er gestern Abend in einer Presse-Info mitgeteilt.

Hintergrund ist die Entscheidung der CDU-Stadtverbandssitzung am Dienstagabend, es bei dem Beschluss zu belassen, dass sich die Bürgermeisterkandidaten einem parteiinternen mehrwöchigen Bewerbungsverfahren mit Vorstellungen auf verschiedenen Regionalkonferenzen stellen sollen und von den CDU-Mitgliedern dann aufgestellt werden.

Winterbergs Bürgermeister will kein Auswahlverfahren

Diese Vorgehensweise, sich einem solchen Auswahlverfahren gegen andere Mitbewerber zu stellen, lehnt Werner Eickler für sich ab. In seiner Mitteilung, aus der die Enttäuschung über die Haltung der CDU durchklingt, schreibt der seit 20 Jahren amtierende Bürgermeister, „dass wichtige Funktionsträger der CDU Winterberg schon länger einen anderen Kandidaten angesprochen, motiviert und das auch öffentlich kommuniziert“ hätten. In diese Konkurrenzsituation wolle er nicht treten.

„Welchen Sinn macht es, sich nach 20 Jahren als Bürgermeister unseren eigenen CDU-Mitgliedern vorzustellen, die mich durch vielfältige Kontakte und aus den alljährlichen CDU-Versammlungen genau kennen. Sie kennen meine Stärken und Schwächen und wissen, was sie an mir haben und dass sie mir vertrauen können.“ Werner Eickler sagte auf Nachfrage der WP am Mittwochmittag, dass er inhaltlich voll hinter seiner Presseerklärung stehe und im Moment keine weiteren Ergänzungen dazu geben möchte.

Stadtverbandsvorsitzender steht hinter dem Verfahren

Stadtverbandsvorsitzender Sven Lucas Deimel verteidigte im Gespräch mit der WP das Aufstellungsverfahren, das Ende November so beschlossen worden war. Zu konkreten Vorstellungen über Gegenkandidaten wollte er sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern, das aber auch nicht dementieren. Der Stadtverband habe bis zur Sitzung am Dienstag keine Sicherheit gehabt, ob Werner Eickler wieder als Bürgermeister antreten werde und sich deshalb Alternativen überlegen müssen.

Es werde jetzt kurzfristig eine öffentliche Ausschreibung geben, auf die sich Mitglieder der CDU bewerben können, die dann voraussichtlich im Februar demokratisch als Kandidat gewählt würden. Deimel betonte, dass die Tür für Werner Eickler offen stehe und er den Dissens bedauere: „Zweifelsohne hat Werner Eickler in seiner Amtszeit als Bürgermeister beste Arbeit geleistet. Wir stehen als CDU absolut hinter dieser Arbeit, mit Werner Eickler haben wir unsere größten Erfolge gefeiert.“

Gegen Bewerbungsverfahren

Für Eickler hingegen steht fest: Vertrauen könne nicht erst durch ein mehrwöchiges Bewerbungsverfahren gelebt werden. Als langjähriger Bürgermeister sich in seiner eigenen Partei einem Bewerbungsverfahren zu stellen, sei von vornherein eine Schwächung seiner Person im politischen Wettbewerb.

Eickler: „Mit meiner Familie und engsten Vertrauten habe ich im Vorfeld lange gesprochen und die mir nicht leicht gefallene Entscheidung heute Abend der CDU Winterberg mitgeteilt, dass ich für eine Bürgermeisterkandidatur über ein parteiinternes Bewerbungsverfahren für die CDU-Winterberg nicht zur Verfügung stehe.

Viermal gewählt

Bei der Wahl 2014 hatte Werner Eickler 53,05 Prozent der Stimmen erhalten. Sein Mitbewerber von der SPD, Harald Koch, hatte 46,95 Stimmen erhalten. 1999, 2004, 2009 und 2014 hatte Eickler die Wahl für sich gewonnen. Solange er das Amt des Bürgermeisters ausübe, werde er sich mit ganzer Kraft für die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger einsetzen.

Er habe in der Vergangenheit immer mal wieder interessante berufliche Angebote erhalten. Letztlich gehe es nicht allein um ihn, schreibt Eickler. Er sei ein Mensch, der immer nach vorne schaue. Mit einer Kandidatur aus dem Amt heraus, wie es das Gesetz auch vorsieht, habe er sich bisher noch nicht beschäftigt.