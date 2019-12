Marsberg. Nach einem Unfall mit zwei Fahrzeugen ist die Bundesstraße 7 zeitweise gesperrt. Ein Kleintransporter rutschte ins Schaufenster eines Geschäftes.

B7 nach Verkehrsunfall in Marsberg stellenweise gesperrt

Am späten Nachmittag ist es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall auf der Bredelarer Straße in Marsberg gekommen. Nach Angaben von Feuerwehr Pressesprecher Frank Steker waren ein Pkw und ein Kleintransporter in den Unfall auf Höhe der Bredelarer Straße 1 verwickelt. Die B7 ist auf Höhe des Unfalls derzeit komplett gesperrt. Wie lange die Sperrung noch anhält ist nicht bekannt.

Der Kleintransporter rutschte in Folge des Unfalls wohl in das Schaufenster eines Geschäftes. Sieben Personen sind bei dem Unfall verletzt und auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt worden. Es soll mindestens einen Schwerverletzten geben, so Steker.

Derzeit ist die Polizei damit beschäftigt zu klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Wir berichten weiter.