Assinghausen: So steht es um den Neubau der DRK Kita

Assinghausen. Die DRK Kita in Assinghausen soll den neuesten Anforderungen entsprechen. Im August sollen die Türen öffnen, aber die Planungen gehen noch weiter

Die DRK Brilon KiTa gGmbH bereitet sich als neuer Träger auf die Eröffnung eines neuen Gebäudes in Assinghausen vor. Das Gebäude entspricht den neuesten Anforderungen. Aber da hören die Planungen noch nicht auf.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Zum Kindergartenjahr im August 2020 sollen sich die Türen der Kita in Assinghausen für die Kleinen öffnen. „Derzeit befindet sich das Gebäude noch im Bau, der Ablauf ist streng getaktet und wird durch den Bauherren rechtzeitig an das DRK übergeben“, sagt Rene Teich, Geschäftsführer der DRK Brilon Kita gGmbH.

Das Gebäude verfügt über vier Gruppenräume, Sanitär- und Schlafräume sowie einen großen Mehrzweckraum. Alles nach dem neuesten Standard in der Kindergartenlandschaft. Von einem bespielbarem Außengelände ist noch nicht viel zu erkennen, die Planungen laufen derzeit auf Hochtouren, um das Areal optimal ausnutzen zu können.

Sozialraum Assinghausen und Umgebung

„Für das Dorf Assinghausen und Umgebung ist die neue Kita ein starkes Signal“, erklärt Thorsten Rediger, Prokurist der DRK Brilon Kita gGmbH. „Wir sind somit in der Lage an die gute Arbeit der vorherigen Kita anzuknüpfen und uns nun in neuen Räumen weiter entwickeln“, erklärt Rediger weiter.

Die DRK Kita in Assinghausen wird Frau Petra Decker leiten. Sie war bereits in der vorherigen Kita in Assinghausen in der städtischen Trägerschaft als Leiterin tätig und hat nun beim DRK die Herausforderung des Neustarts einer Kita angenommen.

Das Team ist mittlerweile vollzählig und freut sich auf die Eröffnung. Besonders wichtig ist der Leiterin auch die Vorhaltung von bekannten Ansätzen wie z.B. die Kneipp Konzepte. Alle bereits erteilten Kita Zertifikate sollen auch in dem neuen Gebäude erarbeitet und gelebt werden. Das DRK freut sich auf einen guten Start.