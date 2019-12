Armut betrifft auch Medebach und Winterberg

Die Spendenaktion für die Warenkörbe im Altkreis ist in vollem Gange. Aber weiterhin wird jede Spende gebraucht.

Die drei hufeisenförmig aufgestellten Tischreihen im Pfarrheim sind voll: vorsortierte Plastikbeutel mit Brot und Brötchen, eine Kiste mit Salat, Paprika, Mandarinen, einige Konserven, Margarine und mehr.

Außen um die Tische steht eine Handvoll Helferinnen und Helfer, die die Waren gebracht, sortiert und aufgebaut haben. Ganz am Ende des Hufeisens sitzt heute Beate Bödefeld mit der Kasse.

Denn am Ende des Einkaufs müssen die Kunden auch beim Warenkorb einen kleinen Betrag bezahlen. Ein winziger Bruchteil nur dessen, was die Lebensmittel im Handel gekostet hätten – aber wichtig für die Wertschätzung, sowohl der Waren als auch der Kunden. Im Vorraum wartet unterdessen schon ein gutes Dutzend Kunden.

Altkreis Brilon WP-Adventsaktion: Hier können Sie Spenden abgeben Die WP-Adventsaktion sammelt Spenden für die Warenkörbe im Altkreis Brilon. Haltbare, nicht kühlpflichtige und original verpackte Lebensmittel und Hygieneprodukte können in den Redaktionen abgegeben werden: in Winterberg, Hauptstraße 6 (falls die Redaktion zeitweise unbesetzt ist, bitte im selben Haus beim Schreibwarengeschäft Galeriedel abgeben); in Brilon, Derkere Straße 4 und in Marsberg, Bahnhofstraße 4.

Beate Bödefeld, die heute an der Kasse sitzt, ist eigentlich Ergotherapeutin. Sie arbeitet im Haus Nordhang, einer Einrichtung für Suchtkranke, die zum Caritasverband Brilon gehört.

Für einige der Bewohner gehört es zur täglichen Arbeitstherapie, die von Ehrenamtlichen bei den Geschäften abgeholten Lebensmittel zu sortieren und bei der Ausgabe zu helfen. Koordiniert wird die Ausgabe jeweils von einer hauptamtlichen Kraft aus dem Haus Nordhang.

Jeder ist mal Erster und Letzter

„Um die Verteilung so gerecht wie möglich zu gestalten, haben wir die Kunden in sechs Gruppen aufgeteilt“, erklärt Bödefeld. „Durch ein Rotationsverfahren kommt jeder mal als Erster oder Letzter zur Ausgabe.“ Normalerweise können sich die Kunden das, was sie haben möchten, selbst aussuchen. „Wenn nur wenig da ist, kommt es vor, dass wir einteilen müssen. Wir achten darauf, dass jeder was abbekommt.“

Sonderwünsche oder spontane Einfälle, wie man sie als Kunde im Supermarkt umsetzen kann, haben hier kaum Platz. Es ist eben da, was da ist und was Menschen mit mehr Geld abgegeben haben.

Vom Obolus der Kunden und Spenden werden Waren eingekauft, die sonst nicht angeboten werden könnten. Entweder weil sie sehr lange haltbar sind und deshalb von den Geschäften kaum gespendet werden, wie Konserven oder Kaffee. Oder weil sie eine intakte Kühlkette brauchen, wie Wurst und Käse.

Bei den Spenden, die in den Redaktionen abgegeben werden, ist lange Haltbares am besten. Gebracht wurden zum Beispiel schon Zucker, Spätzle, H-Milch und Speiseöl. Auch Shampoo oder Duschgel sind gut geeignet. Von Dingen, die zum bescheidenen Luxus zählen, bekommen möglichst alle Kunden vor Weihnachten oder Ostern ein kleines Geschenk: Süßigkeiten, Knabbereien oder Kaffee.

65 Warenkorb-Ausweise sind in Medebach ausgegeben, 90 sind es in Winterberg. Ein Ausweis kann für eine Einzelperson gelten, aber auch für eine ganze Familie – etwa 90 Kinder werden in beiden Städten vom Warenkorb versorgt. Wer kommt hierher, um sich Lebensmittel zu holen? „Alle möglichen Personen“, sagt Beate Bödefeld. „Arbeitslose, Asylbewerber, Rentner, Alleinerziehende, Großfamilien – Leute, die von irgendetwas betroffen sind, was oft arm macht.“

Viele schämen sich

Wer beim Warenkorb Lebensmittel holen möchte, muss vorher seine Bedürftigkeit nachweisen. Das ist für manche ein Problem. Deshalb werden auch nicht alle, die berechtigt wären, von dem Angebot überhaupt erreicht: „Viele Menschen, auch Alte, schämen sich für ihre Armut. Das ist besonders schlimm. Weil die dann nichts bekommen.“

Wer keine Lebensmittel spenden möchte, kann auch mit einem Geldbetrag einen wichtigen Beitrag leisten. Denn dieses Jahr sei weniger gespendet worden als im vergangenen. Das hat Auswirkungen. „Letztes Jahr konnten wir für die Kinder vor Weihnachten mal einen Zehn-Euro-Gutschein für ein Spielwarengeschäft dazutun. Dieses Jahr ist das nicht drin.“