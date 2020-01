Hilfe für Kinder und Jugendliche, die durch einen Trauerfall aus ihrem Alltag gerissen wurden, bietet die Organsiation „Seelenleben.“

500 Euro für die Organisation „Seelenleben“ in Winterberg

Hildfeld. Die Organisation „Seelenbeben“ kümmert sich um Kinder und Jugendliche, welche durch einen Trauerfall in ihrem engsten Umfeld aus dem Alltag gerissen werden. Sie machen Ausflüge, schaffen Erinnerungsstücke und reden über die erlebten Ereignisse. Auch die Eltern werden von ihnen betreut und unterstützt. Diese Arbeit ist immens wichtig, wenn es um die Bewältigung von Trauer geht. Die Betreuung von geschultem Personal hilft sowohl Kindern als auch Erwachsenen, diese Ereignisse zu verarbeiten. Der Umgang miteinander, besonders mit den Kindern, spielt dabei eine große Rolle. Aber auch Erzieher und andere Personen, die mit trauernden Personen in Berührung kommen, suchen Kontakt zu „Seelenbeben“.

hier gibt es mehr artikel und bilder aus dem altkreis brilonEin Trauerfall kann in jeder Familie eintreten. Aus diesem Grund erspielte die Jugend der Stadtfeuerwehrkapelle Hildfeld vor Weihnachten Spenden auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt für diese Aktion – frei nach dem Motto „Kinder helfen Kindern“. Der Zuspruch war so groß, dass die Spendenbox beim alljährlichen Musizieren auf Heilig Abend am Dorfbrunnen in Hildfeld nochmals aufgestellt wurde. Der Verein rundet die Summe auf 500 Euro auf. Diese Spende wurde nun an die ehrenamtlichen Organisatoren von „Seelenbeben“ übergeben.

Die Stadtfeuerwehrkapelle Hildfeld freut sich, eine so wichtige Aktion unterstützen zu dürfen. Das ehrenamtliche Engagement kann nicht oft genug betont und die Wichtigkeit dieser Arbeit hervorgehoben werden. Die Stadtkapelle wünscht allen Familien der Gruppe viel Kraft und hofft, dass sie trotz des großen Verlustes zurück in ihr Leben finden können.