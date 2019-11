Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

§ 395 StPo Befugnis zum Anschluss als Nebenkläger

Laut Strafprozessordnung kann sich jeder in einem Verfahren der Nebenklage anschließen, deren Kinder, Eltern, Geschwister, Ehegatten oder Lebenspartner durch eine rechtswidrige Tat getötet wurden.

Dieser Anschluss ist in jeder Lage des Verfahrens zulässig. So also auch erst nach mehreren Verhandlungstagen. Er kann nach ergangenem Urteil auch zur Einlegung von Rechtsmitteln geschehen.