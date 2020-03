Auf der Bühne ist er eine Rampensau. „Lieber Maxi als normal“ heißt das aktuelle Programm des erfolgreichen Stand-up-Comedians Maxi Gstettenbauer. Am Donnerstag, 19. März, macht er damit um 19.30 Uhr im Briloner Bürgerzentrum Halt. Jenseits der Scheinwerfer ist der 31-jährige gebürtige Straubinger aber ein sehr zurückhaltender, nachdenklicher und introvertierter Mensch: „Ich ticke nicht so, wie es die Gesellschaft manchmal gern hätte.“ Im Interview spricht er über Humor und über seine Idee eines handyfreien Tags pro Woche.

Fleiß und Talent

Wie wird man Stand-up-Comedian und wie schafft man es, sich unter einer Vielzahl von Künstlern von anderen abzugrenzen und zu behaupten?

Maxi Gstettenbauer: Keine Ahnung! Das ist so eine komplexe Frage. Ja, ich habe immer Fleiß mitgebracht und hier und da auch etwas Talent. Aber wenn ich ganz ehrlich bin: die wirklich prägenden Momente in meiner Laufbahn sind immer passiert, weil‘s einfach passieren sollte. Weil da ‘ne Tür aufgegangen ist, weil Fortuna ein Auge auf mich hatte. Der erste Schritt liegt schon bei einem selber. Wenn ich damals mit 17 nicht gesagt hätte, ich will auf die Bühne, dann wäre auch nichts passiert. Ich habe keinen großen Masterplan. Ich versuche, so wahrhaftig und nah dran an mir selber und meiner Kunst zu bleiben und hoffe, dass ich dabei mit genügend Menschen eine Verbindung finde.

Längst kein Geheimtipp mehr: Maxi Gstettenbauer. Foto: Robert Maschke / WP

Wieviel Spontaneität steckt in Ihrem Programm und wieviel ist durchgeplant und harte Arbeit?

Stand up ist für mich die Formulierung einer Perspektive. Das muss nicht bedeuten, dass etwas sofort witzig sein muss. Vielmehr wird man im Programm mit einem Gedanken oder mit einer Sichtweise konfrontiert, der oder die in etwas Alltägliches eingebettet ist, aber einen Perspektivwechsel ermöglicht. Im Laufe des Abends kann ich nicht einfach einen Text rezitieren. Das muss jeden Abend neu und frisch wirken. Wenn Sie bei mir im Saal sitzen, müssen Sie mir glauben, dass ich Ihnen das gerade jetzt in dem Moment erzähle. Es gibt Abende, da improvisiere ich mehr und es gibt welche, da bleibe ich näher am Gerüst. Aber es gibt nie die bewusste Entscheidung. Jeder Abend ist anders und ich muss mich jeden Abend auf Null setzen. Wenn mir ein Gedanke in den Kopf schießt, dann greife ich den auf und webe ihn ins Programm ein. Die Momente, in denen etwas ganz Neues entsteht, sind besonders stark. Das merkt das Publikum. Aber man kann sich das nicht vornehmen. Jeder Abend baut sich vor mir auf, wenn ich auf die Bühne gehe.

Bedingungslos Du selbst sein

Früher gab es das „Fernseh-Lagerfeuer“ mit drei Programmen. Damals kannte jeder „Am laufenden Band“ oder „Dalli Dalli“. Bei der Vielzahl von Streaming-Diensten und On-demand-Serien stelle ich es mir sehr schwierig vor, Dinge anzusprechen, die heute wirklich noch jeder kennt?

Ja, das Publikum zersplittert immer mehr, weil es immer mehr Kanäle und immer mehr Inhalte gibt. Ich glaube aber, für den Künstler bedeutet das, bedingungslos Er selbst sein zu müssen. Er darf gar nicht erst versuchen, eine universelle Nachvollziehbarkeit herzustellen. Er muss bei sich bleiben. Ich habe eine Nummer über „Call of Duty“ , das ist ein Computerspiel. Wenn man das hört, würde man meinen: das versteht nicht jeder. Wenn ich Ihnen davon erzähle, dass ich immer komplett ausraste, wenn ich das spiele, wird das auch für Sie nachvollziehbar, weil es eine menschliche Reaktion ist. Durch mich nähern Sie sich dem Thema. Menschlichkeit, Verletzlichkeit, Scheitern, Unzulänglichkeit – das sind Pfeiler, die jeder kennt und versteht. Natürlich gibt es so etwas wie „Wetten, dass“ nicht mehr. Aber die Idee dahinter, dass Menschen zusammenkommen und einen schönen Abend haben, ist eine zeitlose Idee.

Ein ganz anderes Thema: Wenn die Panik vor der Ausbreitung des Corona-Virus bzw. die Ausbreitung selbst zunimmt, wird es möglicherweise bald keine öffentlichen Veranstaltungen mehr geben. Sorgt Sie das?

Nein. Sorgen würde ich mich darum, dass Freunde oder Familie krank werden. Aber ich bin als Künstler schon durch ganz andere Täler gegangen. Da mache ich mir keine Gedanken, dann spiele ich halt ein halbes Jahr nicht - oder je nachdem, wie lange so eine Quarantäne dauern soll. Es würde mich zwar zwischendurch ärgern, aber das ist nicht meine größte Sorge.

Der Künstler und Corona

Würden Sie selbst ein Konzert meiden aus Sorge vor Corona?

Mit so einer Angst geht jeder anders um. Entweder sagst Du: Boah, ist doch alles halb so wild. Oder Du legst Dir im Keller Vorräte an mit 400.000 Barilla-Pasta-Nudeln und versteckst dich komplett. Ich kann jede Reaktion nachvollziehen.

Ziehen Sie für sich persönlich Konsequenzen daraus?

Ich selber kämpfe damit. Ich habe am Sonntag in Bremen gespielt und auf die anschließende Autogrammstunde verzichtet. Aber vor allem, weil ich noch eine leichte Bronchitis hatte und die Fans nicht anstecken wollte. Ein Comedian, der noch ein paar Etagen größer ist als ich und zu dem 4.000 bis 6.000 Leute am Abend kommen, wird generell auf die Autogrammstunde verzichten, weil er sicherstellen möchte, dass er gesund bleibt, weil er in der Woche noch vor weiteren tausenden von Menschen spielt. Das ist, ehrlich gesagt, die Regel und nicht die Ausnahme.

Würden Sie über das Corona-Virus Witze machen?

Über das Corona-Virus an sich kann man schlecht Witze machen. Dafür ist das zu ernst. Aber wenn ich meine Ängste, meine Zweifel und den Umgang der Medien damit zum Thema mache, dann ist es ein Mitlachen und kein Auslachen. Wenn man sich im großen Mainstream der Comedy umguckt, geht es oft darum, dass man ein Feindbild etabliert und es mit Pointen nieder drischt, bis das Publikum das feiert. Ich fühle mich zu der Art von Unterhaltung nicht hingezogen. Ich bin da anders gepolt, vielleicht stehe ich da auch allein auf weiter Flur.

Über Humorpotenzial

Gibt es für Sie Grenzen der Comedy oder anders gefragt: worüber würden Sie sich nie lustig machen?

Ich glaube, dieser Frage liegt noch eine andere Annahme zugrunde. Und zwar, dass Lachen ein intellektueller Akt ist, dass man sich bewusst zum Lachen entscheidet. Meine Überzeugung ist: man wird überrascht und dann lacht man. Das ist eine Reaktion, die am Intellekt vorbeigeht. Es gibt Themen, die würde ich nicht anfassen, weil sie kein Humorpotenzial haben – wie zum Beispiel die aktuelle Flüchtlingskrise in der Türkei.

Schauen Sie sich vorher auf der Landkarte an, wo Ihr nächster Auftritt stattfindet. Und was wissen Sie über das Sauerland?

Ja klar. Ich lege mir die Route zurecht. Mittlerweile ist es so, dass ich viele Orte schon kenne, wo ich hinkomme. Das Schöne ist, man bekommt dann auch nach und nach Geheimtipp, wo es gute Restaurants gibt und so. Aber über das Sauerland weiß ich nicht viel.

Altkreis Brilon Bitte vervollständigen Sie diese Sätze Wenn ich mal privat ins Theater gehe, dann gerne zu einem Kollegen – grundsätzlich zu jedem, der gerade in der Stadt ist. Das letzte Mal war ich bei Torsten Sträter.



Ich meide das Sonnenlicht, weil ich eher ein introvertierter Mensch bin. Das ist echt so. Der Maxi Gstettenbauer auf der Bühne, der super laut ist und jeden Saal bespielt, der bin ich beruflich. Aber für mich bin ich ein sehr zurückgezogener Mensch.



Wäre ich nicht Comedian geworden... Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht.



Meine Freunde schätzen an mir…Die Comedy-Antwort wäre: Ich habe keine Freunde. Aber ich glaube, die schätze an mir, dass ich nicht so Larifari bin, sondern dass ich Verantwortung übernehme für das, was ich sage und mache.



Mein liebster Witz…Ja, da habe ich mehrere. Aber die sind alle nicht für die Zeitung.

Haben Sie schon mal etwas von der Briloner Schnade oder vom Sauerländer Schützenfest gehört?

Nein, das kenne ich nicht. Mit Schützenfesten kann ich nichts anfangen, auch in meiner Heimat in Bayern nicht. Deshalb tragen die Leute mir so was gar nicht erst zu. Das Wort Schnade habe ich auch noch nie gehört. In Brilon (er spricht das französisch wie „Brilooong“ aus) bin ich da erste Mal. Die Vorbereitungen darauf, wie eine Stadt tickt, beginnt erst, wenn ich dort bin. Dann lese ich mich ein. Die wirklich wichtigen Sachen über einen Ort und über die man Witze machen kann, erzählen einem die Leute, die da leben. Wenn Sie mir jetzt sagen, dass Schützenfest und Schnade die Hop-Topics sind, auf die sich jeder beziehen kann, dann kann ich damit etwas machen.

Ein No-Media-Day pro Woche

Auf Ihrer facebook-Seite sprechen Sie sich für einen No-Media-Day pro Woche aus. Warum?

Es geht darum, das Ding für einen Tag auszumachen, um innerlich zur Ruhe zu kommen. Auch in meinen Programmen rede ich über Social Media. Aber ich sehe auch die schlechten Seiten und setze mich für einen reflektierten Umgang ein. Das psychische Wohlbefinden der Menschen ist mir nicht egal. Wenn man ständig mit Menschen konfrontiert wird, die talentierter und hübscher sind als man selbst, muss man schon ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben, um nicht an sich zu zweifeln. Die ständige Konfrontation mit perfekten Lebensformen, die alle so dermaßen hochpoliert sind, kann nur ein Minderwertigkeitsgefühl schüren. Menschen werden immer unglücklicher, obwohl wir ökonomisch immer ganz sauber da stehen. Ökonomischer Wohlstand führt nicht unbedingt zu einem größeren Glücksgefühl. Ich glaube, Social Media kann mitunter sehr gefährlich sein. Daher sollten wir das Ding alle mal für einen Tag ausschalten. Kommt dann lieber in die Live-Comedy und lacht dort einfach zwei Stunden.