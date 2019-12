KönigsKinder aus Medebach staunen über 2858 Pfeifen

Wie kommen eigentlich die Töne aus der Orgel? Warum haben Pfeifen Zungen? Wie zieht man alle Register? All diese Fragen konnte Kantor Werner Komischke im Lauf der Woche den in vier Gruppen aufgeteilten Schülern der vierten Klasse geduldig beantworten.

Dass das majestätische Instrument ihm am Herzen liegt, merkt jeder, der ihm länger zuhört. Spannend erklärte er den Kindern den Aufbau und die Funktionsweise der Orgel und zeigt mit seinem Spiel, dass die Orgel ein ganzes Orchester ersetzen kann.

Medebacher Kinder dürfen auch selbst ans Instrument

An den Pfeifen zeigte er, wie ein Ton entsteht. „Pfiiii“, klang es und „Aaah“, machten die Kinder. Dann durften sie selbst ran. Hannes probierte sich an einer Pfeife und meinte: „ Das ist gar nicht so einfach.“ An ausgewählten Musikstücken hörten die Kinder die wundervollen Klangfarben der Medebacher Orgel.

Altkreis Brilon Größtes Instrument Beim Projekt KönigsKinder haben Viertklässler der Hanse-Grundschule in Gruppen die Orgel in der Medebacher St.-Peter-und-Paul-Pfarrkirche besucht und erkundet. Das Projekt sollte den Kindern die Orgel als den „König der Instrumente“ (Mozart) näherbringen. Projektleiter war Dekanatskirchenmusiker Werner Komischke, der selbst von Kindheit an orgelbegeistert ist.

Doch auch die Theorie brachte Werner Komischke begeistert rüber. Er berichtete von Tönen die sich anhören wie eine Trompete, Flöte oder Klarinette und erzählte vom Spieltisch, seinem Arbeitsplatz, und den 42 Registern. Die Kinder versuchten auch, die Anzahl der Pfeifenzahl zu erraten und wissen nun, dass es genau 2858 Pfeifen gibt und die größte 4,80 Meter lang ist.

Konzert mit Kinder-Solisten

Neben dem vom Projekt KönigsKinder zur Verfügung gestellten Orgelkoffer faszinierte die Schüler auch die Technik der Orgel. Auch dabei ließ der Kantor seine Zuhörer hinter die Kulissen schauen, indem er geheimnisvolle Türen und Klappen öffnete. Jonas (9) staunte: „Mega!“, und Tabea (9) meinte: „ Ich finde es ganz toll, dass man mit diesem Instrument auch Gefühle ausdrücken kann.“

Am Ende des spannenden Vormittag hatten alle es geschafft, den Anfang des Stückes „Wir sagen euch an den lieben Advent“ mit Händen und Füßen an der Orgel zu spielen. Zum Orgelprojekt gehörte auch ein Konzert, an dem auch einige Kinder an anderen Instrumenten als Solisten mitwirkten. Alle Grundschulkinder waren gut vorbereitet worden und viele schauten staunend beim Hineingehen in die Kirche zur majestätischen Orgel empor.

Gleich das erste Lied kam vielen bekannt vor, denn die von Werner Komische gefühlvoll gespielte Bach-Toccata in d-Moll ist ja auch die Erkennungsmelodie der Achterbahn Devils Mine im Fort-Fun-Freizeitpark.

Orgelmusik aus der Achterbahn

Anschließend brachten die Jungorganistinnen Sophia Schäfer und Luzie Blome mit dem Kantor bei „Peter und der Wolf“ dem jungen Publikum auf spielerische und spannende Art die klassische Musik näher. Die Solistinnen Lisa Dollowski und Mira Berens (beide Klarinette), Hannes Hoffmeister und Nathanael Komischke (beide Trompete) und der Kinderchor Die Orgelpfeifen ließen mit bekannten Weihnachtsliedern das Weihnachtsfest ein Stück näher rücken.

Gemeinsam mit seinen Söhnen Theo (Fagott) und Johann (Cello) interpretierte Werner Komischke an der Orgel Benedetto Marcellos Allegro und Georg Friedrich Händels Largo. Alle Musiker ernteten für ihre Auftritte großen und verdienten Applaus. Den gelungenen feierlichen Abschluss des stimmungsvollen Konzertes bildete das gemeinsam gesungene Abschlusslied „Abends wird’s früh schon dunkel.“

Schulleiterin Christa Peters resümierte: „Ich freue mich nach diesem großartigen Konzert schon auf die Fortsetzung, des von Werner Komischke liebevoll und professionell umgesetzten Projektes KönigsKinder im kommenden Jahr.“