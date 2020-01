Brilon. Im idyllisch gelegenen Hütten-Ensemble in der Hillbringse am Rothaarsteig bei Brilon gibt es mehrere Anlässe zum Feiern. Am Freitag geht es los.

25 Jahre Brilon Natürlich und Hütten-Zauber beim „Hiebämmer“

„Das historische Herz des Briloner Südens ist hier“, sagt Friedel Schumacher von „Brilon Natürlich“. Er spricht vom Hilbringsetal, das auf eine lange traditionsreiche Geschichte geprägt von altem Handwerk zurück blicken kann. Inmitten dieser geschichtsträchtigen Landschaft mit ihren alten Wüstungen steht die Hiebammen-Hütte, geführt von Familie Lüke. „Es gehen viele Impulse von dieser Hütte aus“, so Schumacher, „auch für den nachhaltigen Tourismus in Brilon.“

So habe man bereits das zehnjährige Bestehen des Rothaarsteigs dort gefeiert und neben den Offenen Ateliers des Kunstvereins auch viele andere Events an der Hiebammen-Hütte ausgerichtet. Besonders freuen sich alle Beteiligten auch auf den dritten Briloner Waldweihnachtsmarkt, der in diesem Jahr an der Hütte stattfinden wird.

Die „Mutter aller Ferienprogramme“

Bevor es zum Ende dieses gerade erst begonnen Jahres aber wieder weihnachtlich wird, gibt es eine Menge zu feiern. So kommen in diesem Jahr gleich mehrere Jubiläen zusammen.

Nicht nur wird die Mutter aller Ferienprogramm „Brilon Natürlich“ 25 Jahre alt. Jürgen Lüke, Inhaber der Hiebammen-Hütte, kann in diesem Jahr auf ganze 50 Jahre Gastronomie zurück blicken. Bis 2007 führte er sein Hotel-Restaurant „Haus Lüke“ am Itzelstein in Brilon parallel.

Altkreis Brilon Programm Freitag, 17. Januar: ab 18 Uhr Livemusik mit Marie Becker Samstag, 18. Januar: ab 16 Uhr Mundwerker Michael Klute, ab 18 Uhr Michael Rosenkranz (Gitarre) Sonntag, 19. Januar: ab 11 Uhr Frühschoppen mit dem Briloner Fanfarenzug

Im Jahr 1970 eröffneten seine Eltern das Hotel, von Beginn an hatten sie „Krombacher“ im Ausschank. Der Marke ist die Familie Lüke bis heute treu geblieben.

Vor genau 50 Jahren haben Jürgen Lüke und Norbert Wiegelmann auch ihre Ausbildungen zusammen begonnen: Lüke als Restaurantfachmann, Wiegelmann als Koch.

Fehlt nur ein weiteres Jubiläum, das des Rothaarsteigs. Das ist aber erst 2021 fällig. Dann nämlich wird der beliebte Wanderweg 20 Jahre alt.

Es bleiben dennoch genug Gründe zu feiern und so wird es ab morgen, 17. Januar, drei Tage buntes Programm an der „Hiebämmer“ geben um mit eingefleischten Hüttenfans sowie Neugierigen, die vielleicht zum ersten Mal vorbei schauen, eine echte Briloner Erfolgsgeschichte zu feiern.