Eine Lieferung mit 2,5 Millionen Schutzmasken ist in der Nacht zu Freitag am Paderborn-Lippstadt Airport angekommen und von dort weiter verteilt worden.

Corona 2,5 Millionen Corona-Schutzmasken in Paderborn gelandet

Brilon/Paderborn-Lippstadt. Der Paderborn-Lippstadt-Airport war wichtige Anlaufstelle in Sachen Corona-Schutz: 2,5 Millionen Schutzmasken sind dort gelandet.

In der Nacht zum Freitag landete eine Maschine vom Typ Boeing 777-200 der Nordwind Airlines mit 2,5 Millionen Schutzmasken an Bord am Paderborn-Lippstadt Airport. Der Flug fand im Auftrag der Bundesregierung statt.

Auf vier Trucks verladen

Die Ausrüstung stammt aus China und wurde von Guangzhou mit einer Zwischenlandung in Moskau-Scheremetjewo nach Paderborn geflogen. Nach der Ausladung wurden die Masken auf vier Trucks geladen und am frühen Morgen des 8. Mai in ein Zentrallager nach Biblis weitertransportiert.

Die Schutzmasken werden verladen. Foto: Paderborn-Lippstadt-Airport

„Die Abfertigung der Lieferung hat reibungslos funktioniert. Hierfür haben wir kurzfristig mehr als 20 Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen können.

Wir stehen für weitere Frachtflüge jederzeit bereit, um die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit wichtigen Lieferungen sicherzustellen“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH.

Passagierdeck mitgenutzt

Für den Transport wurde sowohl der Frachtraum als auch das Passagierdeck des Flugzeuges genutzt.

Der Paderborn-Lippstadt Airport steht für die Abfertigung sämtlicher Flüge weiterhin offen. Um Vorhaltekosten zu reduzieren wurde ab Ende März in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde vereinbart, dass Flüge jedoch mit einem Vorlauf von vier Stunden angemeldet werden müssen.