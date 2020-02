„105.“ in Olsberg: Bei ihrer Geburt regierte der Kaiser

Wenn Charlotte Braukmann das Portemonnaie aus der Tasche zieht und zum Beispiel 7,95 Euro an der Supermarkt-Kasse abzählt, dann ist das die vierte Währung, die sie selbst als Zahlungsmittel kennengelernt hat. „Erst war die Inflation, dann kam die Reichsmark, darauf die D-Mark, naja und jetzt der Euro.“ Die alte Dame erblickt das Licht der Welt, als Kaiser Wilhelm Staatsoberhaupt in Deutschland und Woodrow Wilson Präsident in Amerika war. Die Beatles standen erst 42 Jahre später das erste Mal auf einer Bühne und die Welt musste noch 37 Jahre lang ohne Schwarz-Weiß-Fernsehen auskommen. Charlotte Braukmann hat heute Geburtstag. Sie wird 105 Jahre alt und zählt damit zu den ältesten Bürgerinnen der Stadt Olsberg. Ob sie die Älteste ist? Darüber schweigen die Behörden: Datenschutz.

Zweiten Weltkrieg in Berlin überlebt

Besuch im Erikaneum: Uschi Becker klopft nach mehrmaligem Klingeln vehement an der Wohnungstür. Sie arbeitet im Sozialdienst der Senioreneinrichtung und kennt die Altersjubilarin schon länger. Die Bewohnerin hat nicht sehr viel Kontakte, bloß ein paar Bekannte aus dem Haus. Ihre Kollegin und sie besuchen sie regelmäßig. Auch den Bigger Ortsvorsteher Kalli Fischer kennt sie. „Frau Braukmann hört schlecht, aber ansonsten ist sie noch sehr gut dabei“, sagen die beiden. Wenig später öffnet eine kleine weißhaarige Frau die Tür und bittet den Besuch herein. Mit resolutem Tempo steuert sie den Rollator ins Wohnzimmer. „Sehen, hören, laufen – all das klappt nicht mehr so. Ich bin halt ein Überbleibsel“, sagt die Seniorin und lächelt für einen kurzen Moment.

Charlotte Braukmann wird 105 Jahre alt; neben ihr Uschi Becker. vom Sozialdienst. Foto: Thomas Winterberg / wp

Die Verständigung ist in der Tat schwierig. „Sie müssen ganz langsam, laut und deutlich sprechen“, mahnt die 105-Jährige mehrfach und lässt sich nur wenig aus ihrem Leben entlocken. In Berlin ist sie geboren und aufgewachsen. Dort hat sie den Krieg erlebt, die Bomben und Tiefflieger gesehen, im Keller auf Entwarnung gewartet.

Seit 2014 im Erikaneum

Zu Dritt seien sie gewesen; sie, ihre inzwischen verstorbene Schwester und der Bruder, der aus dem Krieg nicht zurückkehrte. Stahlhut habe sie mit Mädchennamen geheißen. Ihr Mann lebe schon lange nicht mehr. Nach dem Krieg sei sie nach Hannover gezogen, habe dort in einer Papierfabrik gearbeitet und wohne seit 2014 im Erikaneum.

Jeden Tag ist die Rentnerin noch unterwegs. Um halb sieben steht sie auf. „Einen Wecker brauch ich nicht, den würde ich auch nicht hören.“ Dann macht sie sich ihr Frühstück und geht im Laufe des Vormittags mit dem Rollator in die Stadt, um einzukaufen. „Sie hat mir erzählt, dass sie neulich beim Optiker war und dort eine Verordnung vorgelegt hat. Der Optiker habe dann später im Erikaneum angerufen und gesagt, man müsse doch mal einen Blick auf die Daten werfe. Dort stehe, die Frau sei 1915 geboren. Das könne ja wohl nicht sein“, schmunzelt Ortsvorsteher Fischer.

Lieblingssendungen sind Naturfilme

Die Jubilarin hat zwischendurch die Gesprächsrunde verlassen. Was der Besuch aber auch alles wissen will. Sie geht unterdessen lieber mal nachschauen, ob die Waschmaschine durchgelaufen ist. Denn auch das managt sie noch selbst. Seit dem Bruch eines Handgelenks im vergangenen Jahr hat sie das Selber-Kochen reduziert. Und dadurch wird ihr der Tag auch schon mal lang. „Ja, sicher ist mir manchmal langweilig. Das mit dem Lesen klappt nicht mehr so gut und Fernsehgucken geht nur mit Kopfhörern.“ Aber die Nachrichten um 20 Uhr verpasst sie nie und auch Natur- oder Tierfilme schaut sie sich gerne an. „Bevor ich mich umdrehe, ist der Abend auch schon da. Und ich muss zufrieden sein, dass ich noch laufen kann.“

Kleine Feierstunde

Ein Patentrezept dafür, wie mal so alt werden und fit bleiben kann, hat die 105-Jährige nicht. Sie habe nie Sport getrieben oder einem Hobby gefrönt („Dazu hatten wir doch gar keine Zeit“). Handarbeiten habe sie früher gern gemacht, aber das gehe nun auch schon seit einigen Jahren nicht mehr. Und auf die Frage, was denn früher besser gewesen sei als heute, antwortet sie nur salomonisch: „Alles“!

Die Mitarbeiterinnen des Sozialdienstes wollen Charlotte Braukmann heute einen unvergesslichen Tag bereiten. In der „guten Stube“ des betreuten Wohnens, wo sonst Karneval gefeiert oder Karten gespielt wird, soll es eine kleine Feierstunde geben. Bürgermeister, Ortsvorsteher und Pfarrer werden zum Gratulieren kommen und auch einige Bekannte. „Sie soll merken, dass es ein besonderer Tag für sie ist, und dass sie an dem Tag im Mittelpunkt steht“, wünscht sich Uschi Becker.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Frau Braukmann!