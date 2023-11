Borussia Dortmund Youth League: Klare BVB-Pleite trotz Führung in Mailand

Mailand. Borussia Dortmund hat in der Youth League mit 1:4 bei AC Mailand verloren. Die Chancen aufs Weiterkommen stehen dennoch gut für die BVB-Talente.

Während Paris Brunner die deutsche U17-Nationalmannschaft am Dienstagmorgen ins WM-Finale schoss, mussten seine Teamkollegen aus dem Nachwuchs von Borussia Dortmund am Nachmittag eine Niederlage verkraften.

In der Gruppenphase der Youth League unterlag der BVB mit 1:4 (1:4) bei AC Mailand. Das Weiterkommen hat die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg dennoch weiter in der eigenen Hand. Da Newcastle United im Parallelspiel einen Sieg bei Paris Saint-Germain feierte (2:1), bleibt Dortmund vor dem Duell mit PSG am letzten Spieltag (13. Dezember) mit einem Punkt Vorsprung auf dem zweiten Tabellenplatz.

Im Hinspiel gegen Mailand hatte der BVB die erste Niederlage im laufenden Wettbewerb kassiert. Für die zweite war vor allem eine starke Phase der Gastgeber in der ersten Halbzeit ausschlaggebend.

Zwar hatte Julian Rijkhoff mit seinem frühen Führungstor (4.) für einen vielversprechenden Start aus Sicht der Borussen gesorgt - er köpfte eine Hereingabe von U23-Leihgabe Samuel Bamba ins Tor. Doch die AC blieb die spielbestimmende Mannschaft in der Anfangsphase und belohnte sich nach 23 Minuten dafür. Hugo Cuenca erzielte den Ausgleich.

Es sollte der erste von vier Gegentreffern innerhalb der nächsten 16 Minuten sein. Filippo Scotti staubte zur Mailänder Führung ab (27.) und erhöhte wenig später (31.). Diego Sia sorgte noch vor der Halbzeit für den Endstand (39.). Der zweite Durchgang verlief ohne viele Höhepunkte. Sicher auch, da die dank des Sieges schon für die nächste Runde qualifizierten Italiener es ruhiger angehen ließen. (Der komplette Spielverlauf zum Nachlesen im Liveticker)

Mailand: Bartoccioni - Nsiala-Makengo, Bakoune, Magni, Simic, Zeroli (80. Liberali), Malaspina, Stalmach (68. Sala), Cuenca, Sia (72. Simmelhack), Scotti (68. Bonomi)

Dortmund: Lisewski - Rashidi (64. Onofrietti), Posadas, Kamara, Adamczyk, Korzynietz, Campbell (64. Krevsun), Lubach (64. Diallo), Wätjen, Bamba, Rijkhoff

Tore: 0:1 Rijkhoff (4.), 1:1 Cuenca (23.), 2:1 Scotti (27.), 3:1 Scotti (31.), 4:1 Sia (39.)

