WM-Affäre: Grindel wirft Koch das Zurückhalten von Informationen vor

Berlin. Neue Vorwürfe begleiten den Krisengipfel der Landesverbandschefs im DFB in Potsdam. Vizepräsident Koch und Ex-Präsident Grindel beharken sich.

DFB-Vizepräsident Rainer Koch hat Aussagen des früheren Verbandschefs Reinhard Grindel zurückgewiesen, nach denen er früher als bislang bekannt von möglichen Unregelmäßigkeiten rund um den späteren WM-Skandal 2006 gewusst haben soll. Koch ließ am Samstag mitteilten, "dass die Aussagen von Reinhard Grindel nicht der Wahrheit entsprechen". Grindel hatte in einem am Freitag veröffentlichten ZDF-Interview gesagt, er wisse, dass Koch vor der Veröffentlichung des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" von den Recherchen gewusst habe, davon aber "nicht das Präsidium oder zumindest den Präsidenten unterrichtet hat".

Finanzaffäre zum WM-Sommermärchen 206

Der "Spiegel" hatte erstmals im Oktober 2015 über die bis heute nicht vollständig aufgeklärten Zahlungsströme berichtet. Im Kern geht es um 6,7 Millionen Euro, die im April 2005 vom DFB über den Weltverband FIFA an den inzwischen gestorbenen Unternehmer Robert Louis-Dreyfus gingen. Das Geld wurde als Beitrag für eine Gala zur WM 2006 deklariert, die nie stattfand. Im Jahr 2002 hatte der damalige WM-Organisationschef Franz Beckenbauer ein Darlehen von Louis-Dreyfus in gleicher Höhe erhalten, das letztendlich auf Konten des einstigen FIFA-Finanzchefs Mohamed bin Hammam verschwand.

Den DFB hatten die Veröffentlichungen im Jahr 2015 in eine tiefe Krise gestürzt, der damalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach trat zurück. Grindel war zu dieser Zeit Schatzmeister und wurde im Folgejahr zum neuen DFB-Präsidenten gewählt. Niersbach wurde im Sommer 2016 von der FIFA-Ethikkommission für ein Jahr gesperrt, auch weil er seine Kenntnisse über die Unregelmäßigkeiten zu spät gemeldet hatte.

Grindel stellt Verhalten Kochs infrage

Grindel, der 2019 wegen einer anderen Affäre zurückgetreten war, sagte, weil das Präsidium nicht früher informiert worden sei, sei die Chance vertan worden, "dass wir als DFB selber aktiv vor einer Veröffentlichung den Sachverhalt hätten aufklären und entsprechende Maßnahmen von uns aus treffen können. Das hätte der Glaubwürdigkeit des DFB sicherlich sehr geholfen." Er sei "verwundert" gewesen, als Niersbach in einer Schaltkonferenz das Präsidium informierte, "dass Herr Koch seine Situation so beschrieben hat, dass er zum ersten Mal von dem ganzen Vorgang hört".

Koch lässt seine "Verwunderung" mitteilen

Koch, der aktuell in der Führungskrise des Verbands gebunden ist, ließ über den Bayerischen Fußball-Verband, dessen Präsident er ist, zudem mitteilen: "Dass Herr Grindel diese Aussagen zum jetzigen Zeitpunkt trifft und ganz gezielt Öffentlichkeit herstellt, verwundert indes nicht."

Debatte begleitet DFB-Krisengipfel

Die neuste Diskussion begleitet den Krisengipfel der Landesverbandschefs des DFB in Potsdam. Eigentlich warn für diesen Samstag zunächst keine Stellungnahme geplant. Die Tagung, an der auch die DFB-Spitze um Präsident Fritz Keller und Vize Rainer Koch teilnimmt, soll in dem Kongresshotel am Templiner See bis zum Sonntagmittag andauern.

Erwartet wird auch ein Gespräch zwischen Keller (64) und Koch (62). Der DFB-Präsident war nach einem Nazi-Vergleich in einer Präsidiumssitzung in den vergangenen Tagen schwer unter Druck und in Erklärungsnot geraten. Er hatte Koch Medienberichten zufolge als «Freisler» bezeichnet und so mit Roland Freisler, dem Vorsitzenden des Volksgerichtshofes im Nationalsozialismus, verglichen.(dpa)

