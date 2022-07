Essen. Das Halbfinale zwischen Tatjana Maria und Ons Jabeur in Wimbledon stellte außergewöhnliche Sportlerinnen in den Mittelpunkt. Ein Kommentar.

Was für ein schöner Moment. Am Ende des Halbfinals auf dem Centre Court in Wimbledon schob Ons Jabeur in einem kleineren Bruch des Protokolls, demzufolge nach dem Match die Siegerin gefeiert wird, ihre Gegnerin, die Deutsche Tatjana Maria, wieder auf den Platz und und in den Mittelpunkt, damit das Publikum die Verliererin würdige.