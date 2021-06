Wieder ein Tor-Rekord! Ronaldo zieht mit Klose gleich

München. Cristiano Ronaldo trifft zum 1:0 gegen die DFB-Elf - und führt eine Rangliste nun gemeinsam mit einem früheren deutschen Nationalspieler an.

Cristiano Ronaldo hat im EM-Gruppenspiel gegen Deutschland sein 19. Tor bei Welt- oder Europameisterschaften erzielt und damit die Bestmarke von Miroslav Klose egalisiert. Der Portugiese traf am Samstag in der 15. Minute zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung für den Titelverteidiger. Ronaldo und Klose führen die europäische Torjägerliste bei Fußball-Großturnieren nun gemeinsam vor Gerd Müller (18) und Jürgen Klinsmann (16) an. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport