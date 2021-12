Watzke, Flick & Seeler würdigen die Karriere von Horst Eckel

Essen. Der Fußball-Weltmeister von 1954 ist am Freitag verstorben. Vereinsvertreter, Bekannte und der DFB erinnern nun an den einstigen Helden von Bern.

Der ehemalige Nationalspieler Horst Eckel ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Er war der letzte noch lebende Fußball-Weltmeister von 1954, und damals beim 3:2-Sieg gegen Ungarn mit 22 Jahren der Jüngste in der Mannschaft von Sepp Herberger. In ihren Reaktionen auf seinen Tod würdigten unter anderem Borussia Dortmund und der Deutschen Fußball-Bund seine Karriere.

Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer Borussia Dortmund): „Horst Eckel war einer der ganz Großen des deutschen Fußballs - nicht nur, weil er 1954 Weltmeister geworden ist, als jüngster Spieler, sondern, weil er ein absolut leuchtendes Beispiel für Bescheidenheit und Integrität war. Jedes Gespräch mit ihm war bereichernd, weil es einfach sehr angenehm war, einen derart bescheidenen und sympathischen Menschen zu erleben.“

Uwe Seeler (ehemaliger Teamkollege): „Das tut mir wirklich sehr leid. Wir haben bis zuletzt oft auf Veranstaltungen Zeit zusammen verbracht, durch die Pandemie leider in den vergangenen beiden Jahren nicht mehr. Er war immer sehr kameradschaftlich und menschlich einfach ein echt guter Typ mit Herz. Er war immer ein guter Kollege. Uns verband das Bodenständige. Er war ein sehr offensiver Spieler, das war immer sehr angenehm, mit ihm zu spielen. Wir haben sehr viel gemeinsam gemacht, auch außerhalb der Lehrgänge, privat.“

Hansi Flick (Bundestrainer): „Den Fußballer Horst Eckel habe ich leider nie live spielen sehen dürfen, der Mensch Horst Eckel war in jeder Hinsicht ein Vorbild für mich. Seine Warmherzigkeit war ansteckend, sein soziales Engagement außergewöhnlich. Er wird mir persönlich und dem gesamten deutschen Fußball sehr fehlen. Die Nachricht von seinem Tod macht mich sehr traurig.“

Oliver Bierhoff (Nationalmannschaftsdirektor): „Die Weltmeister von 1954 sind sportlich und nicht zuletzt aufgrund der historischen Umstände für die Geschichte der Nationalmannschaft von überragender Bedeutung. (...) Horst Eckel stand sinnbildlich für die Werte der Helden von Bern: bescheiden, herzlich, bodenständig, ohne Allüren. Die persönlichen Gespräche mit ihm waren immer ungemein bereichernd. Zu wissen, dass Horst Eckel und damit keiner der 54er mehr lebt, erfüllt mich und uns alle bei der Nationalmannschaft mit großer Trauer.“

Peter Peters (1. DFB-Vizepräsident): „Die Nachricht vom Tode Horst Eckels hat mich tief getroffen. Ich habe Horst Eckel nicht nur als einen unserer Fußballhelden verehrt, sondern ihn auch persönlich über alle Maßen geschätzt. Er hat mir 1991 nach meinem Einstieg in den Fußball beim 1. FC Kaiserslautern sehr geholfen, diesen Verein und seine Menschen kennenzulernen. Denn sie alle haben ihn geliebt. Weil er ein herausragender Fußballer war, vor allem aber wegen seines so positiven und einnehmenden Wesens, wegen seines großartigen Charakters.“

Hans-Peter Briegel (früherer Nationalspieler, bei t-online.de): „Der Verlust von Horst Eckel ist wahnsinnig traurig – für alle Fußballfans in Deutschland, insbesondere aber für die Lauterer Anhängerschaft und Fußballgemeinde. Im Februar kommenden Jahres wollte er seinen 90. Geburtstag feiern, seine Tochter hatte bereits ein Save the Date rausgeschickt, auch an mich. Es ist sehr traurig, dass es dazu nicht mehr kommen wird.“

