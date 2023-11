Was Schalke und der BVB aus den Fehlern lernen müssen

Essen Der BVB und Schalke 04 gingen mit einer Pleite in die Länderspielpause. In fußball inside sprechen wir über die Fehler-Aufarbeitung.

Wichtiges Wochenende für die größten Klubs im Revier: In der Bundesliga trifft Borussia Dortmund auf Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr/Sky), Schalke 04 tritt in der Zweiten Liga bei Fortuna Düsseldorf an (20.30 Uhr/Sky und Sport 1). Darüber redet Moderator Nils Halberscheidt in der neuen Folge unseres Podcasts fußball inside mit Funke-Sportchef Sebastian Weßling und Schalke-Reporter Andreas Ernst.

Nach zwei verdienten Niederlagen in Folge (0:2 gegen den FC Bayern, 1:2 beim VfB Stuttgart) ist der Druck beim BVB groß – vor allem wegen der Desaster-Leistung in Stuttgart, die Niederlage hätte noch deutlicher ausfallen können. Wir diskutieren die Gründe für diese schwachen Leistungen: Wurde der Kader von Sportchef Sebastian Kehl falsch zusammengestellt? Hat Trainer Edin Terzic die Spieler falsch eingestellt? Sind die Spieler außer Form?

Wie reagiert Schalke auf die Pleite gegen Elversberg

Schalke fiel vor zwei Wochen durch die 1:2-Blamage gegen Elversberg auf den 16. Platz zurück und steht nun vor der schwierigen Aufgabe in Düsseldorf. Spielmacher Assan Ouédraogo fehlt verletzt, eine Opposition sorgt außerhalb des Spielfelds für Unruhe. Gelingt es Trainer Karel Geraerts, das Team gut einzustellen?

