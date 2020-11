Warum RB Leipzig vor dem PSG-Duell in Schwierigkeiten ist

Julian Nagelsmanns Leidenschaft gilt nicht nur dem Fußball. Er empfindet sie auch beim Anblick von Zweirädern. Ein erstklassiges Mountainbike gehört ebenso zu seinen Besitztümern wie eine Vespa und eine 170 PS kräftige Ducati Multistrada, die er sich unlängst bei einem Spezialisten in Weimar gekauft hat.

Aus dem Trainer von RB Leipzig sprach also der Fachmann, als er am Samstag nach dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt den Blick auf die Partie heute Abend in der Champions League bei Paris St. Germain warf und dabei nüchtern feststellte: „Wir laufen hinten auf der letzten Rille!“ Gemeint war der Zustand seines Defensiv-Personals, das durch die Verletzungen von Nordi Mukiele (Muskelfaserriß), Marcel Halstenberg (Adduktoren) sowie Lukas Klostermann (Knie-OP) arg ausgedünnt ist.

PSG-Trainer Tuchel kann auf Mbappé und Neymar zurückgreifen

Gegen die Franzosen stehen ihm deshalb aller Voraussicht nach nur noch drei Innenverteidiger zur Verfügung, wobei er bei Halstenberg und Mukiele „Resthoffnung“ auf einen Einsatz hat, der er aber nicht viel Raum geben will. Doch auch die Verfügbaren sind nicht ohne. Nur Ibrahima Konaté ist beschwerdefrei. Willi Orban und Dayot Upamecano rapportierten zuletzt Muskelprobleme, weshalb sie sich in Frankfurt ihre Jobs paritätisch jeweils eine Halbzeit lang teilten.

Dass ein Fußballkader kein Zweiradpneu ist, den man beim Auftauchen der letzte Rille einfach tauschen kann, macht die Reise des sächsischen Bundesligisten in die französische Hauptstadt deshalb zu einem schwierigen Unterfangen, allemal weil PSG-Trainer Thomas Tuchel seine beiden Schlüsselspieler Kylian Mbappé und Neymar wieder zur Disposition hat. Der Trainer des Serienmeisters pries am Tag vor dem Anstoß die Rückkehr der zwei Offensivkräfte nach Verletzung und Corona-Infektion und strich „ihre große Bedeutung für das Team“ heraus.

Im Hinspiel in Leipzig hatten beide gefehlt, prompt verlor PSG die Partie 1:2. Beim 3:0 im Champions-League-Halbfinale vergangene Saison wiederum waren sie dabei gewesen und hatten Leipzigs Hintermannschaft Knoten in die Beine gespielt. Klar, dass Nagelsmann nicht verhehlen konnte, dass Neymar und Mbappé PSG „eine besondere Note verleihen“.

Paris will Direktvergleich mit RB Leipzig nicht herschenken

Dennoch schlottern dem Trainer der Sachsen nicht die Knie. Das tun sie generell nicht, der 33-Jährige ist ein Ausbund an Selbstvertrauen, weshalb seine Zielvorgabe für die Partie lautet: „Wir wollen dort gewinnen.“ Dabei malt er sich aus, dass die Franzosen natürlich dasselbe Vorhaben verfolgen, um den Direktvergleich mit RB nicht herzuschenken, der bei Punktegleichstand über die Qualifikation für die K.o.-Runde entscheiden könnte. Er wittert deshalb kontraproduktiven „Druck“ beim Gegner, verstärkt durch ein 2:3 nach 2:0-Führung gegen die AS Monaco vorigen Samstag in der Ligue1, das wieder einmal für Unruhe beim Scheichklub sorgt.

Gleichermaßen hofft der Leipziger Übungsleiter hofft auf Lücken im Pariser Defensivverbund. Nur, kann RB eigentlich noch Umschaltspiel? Im Halbfinale beim Königsklassen-Turnier in Lissabon hatten die Sachsen, die in den vergangenen Jahren Meister des Gegenpressings und Überfallfußballs waren, auf die alte Strategie gesetzt und keinen Fuß ins Spiel bekommen. Paris agierte derart pass- und ballsicher, dass die Leipziger nicht zum Bälleklauen kamen.

RB-Trainer Nagelsmann setzt vermehrt auf Ballbesitz

Nagelsmann gestand später ein, womöglich den falschen Ansatz gewählt zu haben. Er setzt deshalb mittlerweile vermehrt wieder auf Ballbesitz und streut seine Umschaltmomente nur noch gezielt ein. Ein offener Schlagabtausch in Paris könnte die Folge sein, bei dem vielleicht die Anzahl der Treffer entscheiden wird, wer nach 90 Minuten auf welcher Rille den Platz verlässt.