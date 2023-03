Warum Alonso in der Formel 1 jetzt Geheimfavorit ist

Sakhir. Fernando Alonso hat bei Aston Martin das Steuer von Sebastian Vettel übernommen –und findet wie von Zauberhand ein Top-Auto vor.

Nein, er will nicht bloß spielen. Das tun Alphatiere für gewöhnlich nicht. Der Auftaktsieg von Max Verstappen beim Großen Preis von Bahrain ist schnell abgehakt, obwohl es der erste für Red Bull seit mittlerweile zwölf Jahren war. Aber schon würde Mercedes-Pilot George Russell Geld darauf setzen, dass der Niederländer nicht wie im Vorjahr 15, sondern gleich alle 23 WM-Läufe gewinnen wird. Es ist normal zum Beginn einer Mammutsaison, dass die Emotionen bei Siegern und Verlierern überschäumen, die Nacht am arabischen Golf verstärkt die Gefühle noch. Es gab hinterher nur ein paar Anstandsfragen an den Titelverteidiger, der mit angezogener Handbremse zum Triumph fahren konnte. Ausführlicher und unterhaltsamer war die Fragerunde an den Senior der Formel 1, Fernando Alonso.