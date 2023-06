Wählen Sie die Legenden-Elf des Ruhrgebiets aus 100 Jahren!

Essen. Große Aktion von Fußballmuseum, Ruhr Museum und WAZ: Stimmen Sie mit ab und wählen die beste Mannschaft aus 100 Jahren Revierfußball.

Das Ruhrgebiet gilt als Deutschlands Fußball-Hochburg. Gerade hier, wo dieser Sport so viele große Vereine und Spieler hervorgebracht hat, besitzt er die Kraft, Menschen zu emotionalisieren, sie zu verbinden. Der Fußball ist ein in dieser Region tief verankertes sozio-kulturelles Phänomen, dem sich derzeit die Ausstellung „Mythos & Moderne. Fußball im Ruhrgebiet“ auf Zeche Zollverein in Essen widmet.

Dort zeigen das Ruhr Museum und das Deutsche Fußballmuseum als Kooperationspartner in elf Kapiteln 100 Jahre Fußball-Geschichte im Revier. 450 Fotografien sind zu sehen, doch auf einer großen Wand fehlen noch einige Bilder – aus einem speziellen Grund: Auf ihr soll die Legenden-Elf des Ruhrgebiets entstehen.

Hier kommen Sie, liebe Leserinnen und Leser, ins Spiel, denn die WAZ startet mit den Museen ein Projekt: Wer einen Platz in der besten Revier-Mannschaft aus 100 Jahren bekommen soll, darüber können Sie zusammen online abstimmen. „In der Dreierkette von Ruhr Museum, Deutschem Fußballmuseum und WAZ haben wir die regionale, fußballhistorische und journalistische Kompetenz des Ruhrgebiets vereint“, sagt Prof. Heinrich Theodor Grütter, Direktor des Ruhr Museums.

„Das Ruhrgebiet hat sich in den vergangenen Jahrzehnten transformiert und neu definiert“, sagt Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums. Der Fußball sei hier „Identitätsstifter und letzte Konstante für die Menschen einer ganzen Region. Es ist also nicht nur museale Verpflichtung, sondern vor allem inneres Bedürfnis, von Zeit zu Zeit an die größten Fußballspieler dieser einzigartigen Region zu erinnern.“

Torwart-Wahl zum Start der Aktion

Wir haben uns genau überlegt, welche Spieler zur Wahl stehen sollen. Dabei gab es zwei Kriterien. Erstens: Es durften nur Spieler dabei sein, die bei einem Verein im Ruhrgebiet aktiv waren oder noch spielen. Zweitens: Sie müssen in diesem Sport etwas erreicht haben. Wir haben beschlossen, das Legenden-Team mit jeweils drei Abwehrspielern und Stürmern sowie vier Mittelfeldspielern zu bilden. Heute präsentieren wir Ihnen aber zunächst Teil eins: die Torhüter-Wahl. Nun haben Sie die Möglichkeit, bis zum kommenden Montag (9 Uhr) unter abzustimmen (hier geht es direkt zum Voting).

In der kommenden Woche erden wir im zweiten Teil dieser Aktion den Torwart würdigen, der die meisten Stimmen erhalten hat. Gleichzeitig werden die Abwehrspieler für den nächsten Wahlgang vorgestellt. In der Ausstellung auf Zollverein wird zudem der Gewinner-Torwart auf eine Folie an der Wand aufgeklebt. Diese gleicht einem Stickeralbum, bei dem die einzelnen Felder aktuell noch leer sind.

Trainer für Legenden-Elf des Ruhrgebiets gesucht

Jede Woche wird die Legenden-Elf des Ruhrgebiets mehr Gesicht bekommen. Den aktuellen Stand können die Besucherinnen und Besucher im Museum immer großformatig an der Wand sehen. Weil eine Mannschaft allerdings noch einen Trainer benötigt, werden wir auch ihn küren lassen, was im letzten Teil der Wahl geschehen soll. Anfang August soll die Legenden-Elf mit ihrem Trainer feststehen. Man darf gespannt sein.

Wir freuen uns sehr darüber, wenn Sie sich an dieser besonderen Aktion zum Fußball im Revier beteiligen. Sie können mit Ihrer Teilnahme auch etwas gewinnen. Der Hauptpreis ist eine exklusive Führung mit einer Fußball-Legende durch die Ausstellung im Ruhr-Museum. Viel Spaß beim Wählen!

