Vor WM-Start: Zwei DFB-Fußballerinnen fallen aus

Wyong. Bittere Nachrichten vor WM-Start: Die deutschen Fußballerinnen müssen auf die Leistungsträgerinnen Hegering und Oberdorf verzichten.

Die deutschen Fußballerinnen müssen bei ihrem WM-Auftakt am Montag gegen Marokko (10.30 Uhr MESZ/ZDF) wohl ohne die angeschlagenen Leistungsträgerinnen Marina Hegering und Lena Oberdorf auskommen.

„Es sieht so aus, als ob wir im ersten Spiel auf beide nicht zurückgreifen können“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg der ARD-Sportschau.

Fersenprellung und Oberschenkelverletzung

Abwehrchefin Hegering hat eine Fersenprellung, Mittelfeld-Abräumerin Oberdorf eine Oberschenkelverletzung.

Die beiden Wolfsburgerinnen waren im vergangenen Jahr wichtige Stützen des zweimaligen Weltmeisters auf dem Weg ins EM-Finale.

Zuversicht vor dem Auftakt

Trotz der prominenten Ausfälle zeigt sich Voss-Tecklenburg vor dem Auftakt („Es wird vielleicht ein Geduldsspiel“) zuversichtlich. „Wir sind genau im Plan und haben keine Jetlag-Themen mehr“, sagte die Bundestrainerin: „Es war genau richtig, wie wir es angegangen sind.“

Martina Hegering wird das Auftaktspiel der Fußball-WM verpassen. Foto: dpa

„MVT“ peilt nach wie vor den Triumph in Australien und Neuseeland an. „Wir haben die Erwartungen geschürt. Wir wollen um Titel mitspielen“, betonte sie: „Uns wird nicht alles gelingen. Aber wir versprechen: Wir werden Leidenschaft und Intensität sehen. Wir werden an und über unsere Grenzen gehen.“ (sid)

