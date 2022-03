Volleyball-Pokalfinale Stuttgart gegen Dresden verschoben

Berlin. Das für den 6. März geplante Pokalfinale der Volleyball-Frauen zwischen dem MTV Stuttgart und dem Dresdner SC muss coronabedingt verschoben werden. Grund dafür sind weitere Covid-19-Fälle im Sachsen-Team.

"Nachdem bereits am vergangenen Wochenende mehrere Coronafälle im Dresdner Team bekannt geworden waren, wurden bei weiteren PCR-Testungen neue positive COVID-19-Ergebnisse festgestellt", teilte der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) mit. "Somit verfügt der Dresdner SC derzeit über weniger als acht Spielerinnen der Stammmannschaftsliste, so dass in enger Abstimmung mit allen Parteien eine Spielverlegung vereinbart wurde."

Statt des Pokalendspiels wird nun die ursprünglich für den 5. Februar geplante Bundesligapartie VC Wiesbaden gegen Allianz MTV Stuttgart angesetzt, informierte der Verband. Ein neuer Termin und Austragungsort für das Finale der Frauen stehe noch nicht fest. Das Männerfinale um den DVV-Pokal zwischen der SVG Lüneburg und dem VfB Friedrichshafen soll wie geplant stattfinden.

© dpa-infocom, dpa:220302-99-357236/2