Viele Chancen, viel Geprügel, aber keine Punkte

Es war eigentlich ein gutes zweites Drittel der Iserlohn Roosters und doch drohte die Leistung im ohrenbetäubenden Pfeifkonzert der Zuschauer am Seilersee unterzugehen. Die Schmähungen galten auch nicht dem eigenen Team, das das DEL-Spiel gegen den ERC Ingolstadt am Ende mit 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) verlor. Sie galten dem Schiedsrichtergespann, das nach einer Prügelei in Minute 34 nicht nur den Hauptschuldigen Ingolstädter Matthew Bailey, sondern gleich zwei Iserlohner (Brett Findlay Michael Halmo) auf die Strafbank geschickt hatte.

In Unterzahl kassierten die Gastgeber zunächst den Ausgleich zum 2:2 – Torschütze war Kristopher Foucault mit einem Gewaltschuss in den Winkel (35.). Keine zwei Minuten später besorgte Hans Detsch die erste Führung für die Panther an diesem Abend – und dass das Spiel kippte, lag nicht nur an der in dieser Szene schwach verteidigenden IEC-Hintermannschaft, sondern einmal mehr auch an der Undiszipliniertheit der Roosters, Schiedsrichter-Leistung hin oder her.

Bei Rumble ist der Name Programm

Schließlich bestritt Christopher Rumble wenig später schon den nächsten Schwergewichts-Boxkampf gegen Bailey, jetzt setzte es Disziplinarstrafen. Man fühlte sich sehr an die hitzige Begegnung vor vier Wochen erinnert und genau wie beim 0:3 am 18. Oktober litt bei Iserlohn ein wenig die Konzentration aufs Wesentliche.

Dabei hatte es zu Beginn doch so gut geklappt mit dem Eishockeyspielen. Nicht einmal drei Minuten hatte der Iserlohner Anhang nach der Länderspielpause warten müssen, bis er jubeln durfte. Julian Lautenschlager servierte den Puck perfekt für Nils Samanski, dieser schob locker zum 1:0 ein. Zwar glich Tim Wohlgemuth vier Minuten später aus, aber die Sauerländer waren in dieser Phase etwas zielstrebiger und belohnten sich dann nach der ersten Drittelpause durch Brody Sutter mit dem 2:1 (29.).

Und auch im Schlussabschnitt ging noch was! Eine gute Chance zum 3:3 vergab Findlay, als er allein auf ERC-Goalie Timo Pielmeier zulief, aber an dem nervenstarken Deggendorfer scheiterte. Zwei Schlussminuten in Überzahl blieben Iserlohn noch, Torwart Anthony Peters wurde gegen einen Feldspieler getauscht und plötzlich hatte Findlay freie Bahn – aus dreieinhalb Metern traf der Kanadier aber das leere Tor nicht. Kein Verlängerung für die Roosters, keine Punkte, nur Frust!

Am Sonntag (14 Uhr) geht es für die Iserlohn Roosters auswärts weiter – bei den Eisbären Berlin.