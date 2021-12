Video: MSV vergibt Elfmeter, Pleite kurz vor Schluss

Duisburg. Die Duisburger verlieren gegen die Reserve vom SC Freiburg. Dabei hätte der MSV selbst in Führung gehen können. Die Highlights im Video.

Die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit. Im Strafraum kann Duisburgs Leroy Kwadwo zunächst den Ball erobern, in seinem Rücken übersieht er jedoch Gegenspieler Patrick Kammerbauer. Als er seinen rechten Fuß nach dem Ball ausstreckt, erwischt er den Freiburger am Bein, der fällt. Schiedsrichter Florian Lechner pfeift sofort, es gibt Elfmeter.

In der 93. Minute verwandelte Enzo Leopold den Strafstoß. Kurz darauf wird die Partie beendet. Der MSV Duisburg verliert beim SC Freiburg II mit 0:1. Es ist die dritte Niederlage in Folge für die Duisburger, dabei hatten sie selbst die Chance in Führung zu gehen.

MSV Duisburg vergibt die Führung vom Punkt

Der Schiedsrichter hatte in der zweiten Halbzeit schon einmal auf den Punkt gezeigt – in diesem Fall wurde der Strafstoß jedoch dem MSV Duisburg zugesprochen. Er ahndete damit ein Handspiel von SC-Spieler Julius Tauriainen. Duisburgs Orhan Ademi vergab jedoch, Freiburgs Torwart Noah Atubolu konnte den Ball sogar festhalten.

Eine ähnliche Situation hatte es In der ersten Halbzeit gegeben. Erneut berührte ein Freiburger den Ball mit der Hand, dieses Mal blieb der Pfiff aber aus. Am Ende kassiert der MSV erneut eine Niederlage, in der Tabelle rangiert das Team von Hagen Schmidt auf Rang 18. Kommenden Samstag (14 Uhr) treffen sie auf den SC Verl, der Gegner steht einen Platz über Duisburg.

Hier gibt es das Spiel im Video

