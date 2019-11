Essen. In unserem Podcast "Fußball Inside" diskutieren wir über Themen rund um den Ruhrgebiets-Fußball. Diesmal geht es um Schalke, Dortmund und Bochum.

VfL-Podcast: Die Maßnahmen der Verantwortlichen greifen

Auch in der Länderspielpause gibt es in unserem Revierfußball-Podcast "Fußball Inside" viele Diskussionsthemen.

Zu Beginn geht es um den FC Schalke 04, der am Samstag bei Werder Bremen (15.30 Uhr/Sky) antritt. In der Länderspielpause stand Schalkes Stürmer Ahmed Kutucu im Fokus. Der 19-Jährige debütierte für die türkische A-Nationalmannschaft. Dann strebte er - auch nach Informationen dieser Redaktion - eine Ausleihe im Winter an, um Spielpraxis zu sammeln. Sportvorstand Jochen Schneider sprach ein Machtwort, dass Kutucu bleiben muss, und anschließend verkündete der Stürmer via S04-Homepage, die Gerüchte hätten ihn überrascht. Wir diskutieren über Kutucu, über das Interview, über den kommenden Gegner Werder Bremen und über das Fanmarschverbot für S04-Fans, die nicht durch die Bremer Stadt laufen können.

Anschließend geht es um Borussia Dortmund. Am Freitag empfängt der BVB den Aufsteiger SC Paderborn. Wir diskutieren über den neuen Ausrüster-Vertrag der Dortmunder, die von Puma rund 250 Millionen Euro bekommen. Zudem geht es um Trainer Lucien Favre, der so gar nicht mehr über die 0:4-Pleite beim FC Bayern reden mag, und einen möglichen neuen Stürmer.

Es diskutieren (v. l.) Sebastian Weßling, Christian Hoch und Andreas Ernst.

Bleibt der VfL Bochum (ab Minute 38:00), der am Freitagabend den VfL Osnabrück empfängt. Bochum hat zwar zusätzliche personelle Alternativen, tritt selbstbewusster auf - und doch ist die Situation für die Elf von Trainer Thomas Reis prekär: Nach 13 Spielen hat der VfL nur 13 Punkte auf seinem Konto und ist Drittletzter. Ein Gesprächsthema für unseren Podcast.

Moderator Christian Hoch diskutiert mit den Funke-Sport-Reportern Sebastian Weßling und Andreas Ernst.