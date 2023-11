VfL Bochum: Losilla wieder fit - Kwarteng und Förster fehlen

Bochum Am Montag fehlten dem VfL Bochum im Training zwei Spieler, die am Samstag gegen den 1. FC Köln noch auf dem Platz standen.

Der Ärger vom Samstagabend nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln war am Montagvormittag an Castroper Straße verflogen. Thomas Letsch stand scherzend mit seinen Spielern auf dem Leichtathletik-Platz und beobachtete gelassen die etwas lockerere Trainingseinheit zum Start in die Länderspielpause. „Die Länderspielpause ist die einzige Möglichkeit, etwas runterzufahren. Diese erste Woche nutzen wir, damit sich die Spieler etwas erholen können“, sagte der 55-Jährige hinterher.

Das ist auch nötig, denn gleich mehrere Spieler mussten am Montag passen. Moritz Kwarteng, der gegen den 1. FC Köln noch in der Startelf stand, und Philipp Förster fehlten bei der Einheit. Beide Spieler sind krank, erklärte Letsch. Während es bei Kwarteng wohl eine normale Erkältung ist, hat Förster Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt. „Aber bei beiden hätten wir es in einer normalen Woche wohl probiert“, sagte Letsch.

Letsch kündigt Einsatz von Pannewig im Testspiel an

Die Länderspielpause kommt also gerade recht, auch weil es Kapitän Anthony Losilla so etwas langsamer angehen lassen kann, nachdem er am Samstag das Spiel gesundheitsbedingt verpasste. Am Montag stand er aber bereits wieder auf dem Platz, absolvierte die gesamte Einheit. Wann Danilo Soares das wieder machen kann, ist allerdings noch offen. Letsch betonte noch einmal, dass der Verteidiger keinen strukturellen Schaden im Knie erlitten hätte, man eine Rückkehr aber noch nicht genau vorhersagen könne. Das Spiel gegen den 1. FC Heidenheim in gut zwei Wochen könnte aber ein Ziel sein.

Bereits am Mittwoch wird der VfL Bochum aber ein Testspiel in den Niederlanden (14 Uhr, Gegner wird noch bekanntgegeben) bestreiten. Dann will Letsch Spielern Einsatzzeiten geben, die bislang nicht so häufig zum Zug kamen. „Mats Pannewig wird im Testspiel seine ersten Einsatzminuten sammeln“, sagte Letsch. „Cristian Gamboa und Bernardo müssen nicht unbedingt spielen. Wir wägen ab, was Sinn ergibt.“

Angespannt: VfL Bochums Trainer Thomas Letsch haderte nach dem 1:1 gegen Köln mit der Chancenverwertung. Foto: Bernd Thissen / dpa

In den Tagen danach wird der VfL Bochum noch zweimal trainieren. So will der Trainer verhindern, dass sich schon im Testspiel Schludrigkeiten einschleichen, wie in der vergangenen Länderspielpause im XXL-Test gegen Hannover 96. Generell gilt aber: „Diese Woche ist sehr individuell auf jeden einzelnen Spieler abgestimmt.“

