Vertragsverlängerung von Jamal Musiala beim FC Bayern naht

München. Laut einem Medienbericht wird der 17-jährige Jamal Musiala langfristig beim FC Bayern München bleiben. Die Rede ist von einem Vertrag bis 2025.

Toptalent Jamal Musiala steht beim FC Bayern vor einer Vertragsverlängerung. Wie Sky berichtet, wird der 17-Jährige seinen bis 2022 laufenden Kontrakt bis zum 30. Juni 2025 beim deutschen Fußball-Rekordmeister verlängern. Es sei bereits alles ausgehandelt, hieß es beim Pay-TV-Sender.

Der offensive Mittelfeldspieler war im Sommer 2019 vom FC Chelsea an den Bayern-Campus gewechselt. Mittlerweile spielt er für die Profis, für die er in dieser Saison in elf Liga-Spielen drei Tore erzielte. Im vergangenen Jahr hatte der einst für die deutsche U16 eingesetzte Musiala für Englands U21 debütiert. In Englands Auswahlteams sieht er auch seine Nationalmannschaftszukunft.

Rummenigge schließt aktuell Zugänge beim FC Bayern aus

Zuletzt schloss der Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge für die aktuelle Transferperiode Zugänge bei den Münchnern aus. "Die gibt es nicht", sagte Rummenigge kurz vor Weihnachten und verwies auf die die gesunkenen Einnahmen wegen der vielen Spiele ohne Zuschauer in der Corona-Krise. "Dem muss man Rechnung tragen. Wir sind ein Club, der immer den Anspruch hatte, sportlich erfolgreich zu sein bei seriöser und solider Finanzlage - und daran werden wir auch nichts ändern", hatte Rummenigge erklärt. Auch Abgänge seien nicht geplant.

Spekuliert wird nach den jüngsten Defensivschwächen trotzdem über die Möglichkeiten neuen Personals. Doch eine echte Verstärkung wäre wohl zu teuer, günstigere Alternativen helfen den Münchnern bei ihren hohen Zielen vermutlich nicht sofort weiter. (dpa)