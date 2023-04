Turner mit Zukunft: Brendel bei EM im Mehrkampf-Finale

Antalya Der kritische Bundestrainer schwärmt in den höchsten Tönen, Pascal Brendel selbst gibt sich bescheiden. Mit gerade 19 Jahren hat der Youngster im deutschen Turn-Team bei den Europameisterschaften im türkischen Antalya bravourös das Mehrkampf-Finale an diesem Donnerstag (15.00 Uhr MESZ) erreicht - und kann bei seinem EM-Debüt nach Ansicht von Valeri Belenki Großes erreichen. „Pascal versucht, sich weiter vorn zu platzieren. Das traue ich ihm zu. Im Mehrkampf kann immer etwas passieren, bei allen“, sagte der Bundestrainer.

Der kritische Bundestrainer schwärmt in den höchsten Tönen, Pascal Brendel selbst gibt sich bescheiden. Mit gerade 19 Jahren hat der Youngster im deutschen Turn-Team bei den Europameisterschaften im türkischen Antalya bravourös das Mehrkampf-Finale an diesem Donnerstag (15.00 Uhr MESZ) erreicht - und kann bei seinem EM-Debüt nach Ansicht von Valeri Belenki Großes erreichen. „Pascal versucht, sich weiter vorn zu platzieren. Das traue ich ihm zu. Im Mehrkampf kann immer etwas passieren, bei allen“, sagte der Bundestrainer.

81,732 Punkte hatte Brendel in der Qualifikation als Sechstbester im Sechskampf aus Pauschenpferd, Ringen, Sprung, Barren, Reck und Boden gesammelt. „Ein neuer Star ist geboren“, sagte Belenki. Und damit ist der Wetzlarer noch längst nicht am Ende, weil er im Sinne der Mannschaftsdienlichkeit kein Risiko eingegangen war und nur sichere Übungen geturnt hatte. „Er kann an vielen Geräten die Übungen noch aufstocken“, betonte Belenki. Er sieht in Brendel insbesondere perspektivisch einen Medaillenkandidaten: „Der Junge hat Zukunft.“

Brendel selbst weiß auch, dass er sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat. „Ich weiß auf jeden Fall, dass noch etwas Luft nach oben da ist. Da will ich auf jeden Fall hin“, betonte der deutsche Meister am Pauschenpferd, der im vergangenen Herbst in Liverpool erstmals bei einer Weltmeisterschaft geturnt hat. „Das hat mir Motivation gegeben“, erklärte er.