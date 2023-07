Tour de France: Favorit Tadej Pogacar wird zum Eichhörnchen

Die Tour-Favoriten Jonas Vingegaard (l.) und Tadej Pogacar (r.) zeigen sich an der Spitze.

San Sebastián. Am ersten Wochenende der Tour de France ist das Duell Tadej Pogacar gegen Jonas Vingegaard entbrannt. Tagessieg für Victor Lafay.

Team UAE startet diese Tour de France, als würde sie nur eine Woche dauern. Kräfte werden mobilisiert, als seien auf den Trikots Solarzellen montiert, die Energie direkt in die Muskelzellen einspeisen. Auf der 1. Etappe verblüffte der Rennstall mit derart brutalen Tempobeschleunigungen, dass sich immer wieder große Löcher im lang gezogenen Fahrerfeld auftaten. Eine solche Lücke führte dann auch zum Etappensieg des Briten Adam Yates. Der ist eigentlich Edelhelfer und Ersatzkapitän für Tadej Pogacar, falls dessen im April gebrochenes Handgelenk für größere Probleme sorgen sollte. Aber statt auf Rekonvaleszenz-Modus für den lädierten Kapitän das Rennen zu gehen, lautete die Devise ‚Volle Kraft voraus‘. Yates setzte sie derart entschlossen um, dass er sich plötzlich ganz allein auf weiter Flur befand. Dann bekam er Gesellschaft durch Zwillingsbruder Simon. Der leistete die meiste Führungsarbeit, weil Pogacar-Helfer Adam das Tempomachen für die Konkurrenz untersagt war, selbst wenn es sich dabei um den Zwillingsbruder handelt. Adam war dann auch im Ziel schneller als Simon. „Das erlebt man nicht allzu oft, Erster und Zweiter als Brüder bei der Tour de France“, frohlockte Adam. Simon war weniger froh zumute. „Natürlich hätte ich gern gewonnen“, knurrte er. „Aber immer noch besser, der eigene Bruder ist vor einem als jemand anders“, zeigte er sich halb versöhnt.

Tadej Pogacar erarbeitet sich wichtige Sekunden

Das Bravourstück von Adam Yates bescherte UAE neben dem ersten Sieg am ersten Tag der 110. Tour de France auch noch das Gelbe Trikot und das Grüne Trikot. Und weil Chef Pogacar eben doch gar nicht so lädiert ist, wie manche befürchteten, sprintete er aus dem Peloton heraus noch auf Etappenplatz 3 und sicherte sich ein paar Bonussekunden. Er übernahm zugleich die Führung in der Nachwuchswertung. Den kompletten Textilerfolg verhinderte der US-Amerikaner Neilson Powless, der sich als Ausreißer genug Punkte für die Bergwertung sicherte.

Powless stockte auch am Sonntag sein Bergpunktekonto weiter auf. Außer ihm sah man aber vor allem UAE.. Seit es am Sonntag Fernsehbilder gab, waren die kompletten acht Fahrer des arabisch finanzierten Rennstalls an der Spitze des Pelotons zu sehen. Sie ließen nur eine dreiköpfige Fluchtgruppe um Powless weg. Der durfte sich für einige Rennstunden sogar als virtueller Spitzenreiter fühlen. Die UAE-Combo hielt den Abstand aber beherrschbar. Und als es die Etappe in die entscheidende Pase ging, schmolz der Vorsprung rasch zusammen.

UAE bekam im Finale noch Gesellschaft in der Führungsarbeit. Vor allem Jumbo – Visma vom Tour de France-Titelverteidiger Jonas Vingegaard zeigte sich. Am letzten Berg des Tages, dem Jaizkibel, lieferten sich Pogacar und Vingeggaard ein Sprintduell um Bergpunkte und Bonussekunden. Pogacar gewann und bestätigte damit seine herausragende Form. Auf der Abfahrt ließen sich die beiden Top-Favoriten noch von etwa zwei Dutzend weiteren Fahrern einholen. Aus dieser Gruppe holte mit entschlossenem Antritt der Franzose Victor Lafay den Etappensieg. Pogacar wurde noch Dritter, rückte näher an seinen Teamkollegen Yates heran und löste dessen Bruder Simon auf Platz zwei ab.

„Es war ein hartes Stück Arbeit, aber wir haben es gut gelöst“, meinte Pogacar im Ziel. Fröhlich sah er bei der Siegerehrung zu, wie Teamkollege Yates den zweiten Plüschlöwen von Trikotsponsor LCL einsackte. Er selbst will sich mit dem Löwensammeln noch zurückhalten. „Am besten wäre ein Szenario wie 2020, als ich das Gelbe Trikot erst auf der vorletzten Etappe übernahm. So gäbe es weniger Druck“, sagte er.

Den perfekten Druckableiter hat er momentan im Edelhelfer Yates. Der macht den ganzen Interviewmarathon mit. Das Trikot ist trotzdem in den eigenen Reihen. Und vorn im Peloton muss sich die gesamte Helfercrew ja ohnehin zeigen.

Tadej Pogacar will alle Chance bei der Tour de France nutzen

Noch ein neuer Aspekt dieser Tour de France ist, dass Pogacar zum Eichhörnchen wird. Sieht er eine Chance auf Bonussekunden, geht er in den Sprintmodus über. „Das werde ich auch weiterhin tun. Ergeben sich Gelegenheiten, nutze ich sie“, sagte er. Rivale Vingegaard hat darauf noch keine Antwort gefunden. Bisher geht er aufmerksam mit, wenn Pogacar angreift. An ihm vorbei gelangt er aber nicht. Pogacar hat offenbar aus dem letzten Jahr gelernt und will Vingegaard schon vor Erreichen der langen Berge auf Abstand halten. Besser kann eine Revanche kaum starten.

