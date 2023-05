Tischtennis-Star Ovtcharov scheidet bei WM früh aus

Durban Der deutsche Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov ist bei der Weltmeisterschaft im südafrikanischen Durban früh ausgeschieden.

Wie schon 2019 in Budapest scheiterte der Olympia-Dritte vom TTC Neu-Ulm gegen den Kroaten Tomislav Pucar. In der dritten Runde unterlag der 34 Jahre alte Ovtcharov diesmal 3:4 nach Sätzen gegen seinen Angstgegner.

Pucar steht in der Weltrangliste nur auf Platz 45. Der 27-Jährige ist aber ehemaliger U21-Europameister und spielte von 2018 bis 2020 auch in der Bundesliga für den TTC Fulda-Maberzell.

Ovtcharov mit Medaillen-Chancen im Doppel

Der frühere Weltranglisten-Erste Ovtcharov gewann in seiner Karriere zwar je zweimal den EM-Titel und die olympische Bronzemedaille. Bei Weltmeisterschaften kam er im Einzel jedoch nie über das Achtelfinale hinaus.

Trotz dieser Niederlage hat Ovtcharov in Durban noch eine Medaillen-Chance: Im Doppel zog er am Mittwochnachmittag zusammen mit Patrick Franziska ins Viertelfinale ein. Die beiden deutschen Nationalspieler besiegten die Japaner Shunsuke Togami und Yukiya Uda in 3:2 Sätzen.