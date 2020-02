Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Timo Boll gewinnt erstes Spiel beim europäischen Turnier

Montreux. Tischtennis-Star Timo Boll ist erfolgreich in das Top-16-Turnier der besten europäischen Spieler gestartet. Der Rekord-Europameister gewann im Achtelfinale in Montreux in 4:1 Sätzen gegen den Schweden Kristian Karlsson.

Beide spielen in der Bundesliga zusammen für Borussia Düsseldorf. Das Turnier in der Schweiz geht für den 38 Jahre alten Boll bereits am Samstagabend ab 20.00 Uhr mit der Runde der besten Acht weiter.