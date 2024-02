Berlin Die Partie zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV ist seit 20 Minuten wegen Fan-Protesten unterbrochen und steht vor dem Abbruch.

Das Topspiel der 2. Liga zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV ist wegen Protesten gegen die Investoren-Pläne der Deutschen Fußball-Liga (DFL) für längere Zeit unterbrochen worden. Immer wieder flogen am Samstagabend zu Beginn der zweiten Halbzeit Tennisbälle aus der Hertha-Kurve auf das Feld. „Investorenwahnsinn endlich stoppen, ob in der DFL oder in den Vereinen“, hieß es auf einem Banner.

21.55 Uhr: Seit der 54. Minute ist das Zweitligaspiel zwischen Hertha und dem HSV unterbrochen. Immer wieder flogen Tennisbälle auf den Rasen des Olympiastadions. Es droht der Abbruch.

22:15 Uhr: Nachdem das Spiel schon mehr als 15 Minuten unterbrochen war, ging Hertha-Coach Pal Dardai in die Kurve und redete auf die Fans ein. Die Spieler begannen sich auf dem Platz warmzuhalten. Auch mehrmalige Appelle des Stadionsprechers brachten zunächst nichts. In der ersten Halbzeit hatten die Hamburger Fans Bälle geschmissen, allerdings nicht in der Intensität.

22:19 Uhr: Die Bälle wurden nicht auf einmal aufs Feld geworfen, wie bei anderen Partien in der Vergangenheit. Sie fliegen nacheinander von den Rängen, das Ganze zieht sich nun seit fast 30 Minuten hin. Schiedsrichter Daniel Schlager suchte bereits das Gespräch mit Hertha-Trainern Pal Dardai und HSV-Coach Tim Walter. Die Spieler halten sich noch warm. Doch es fliegen weiterhin Tennisbälle.

22:20 Uhr: Es wird weitergespielt - allerdings unter Beobachtung, fliegen in den kommenden Minuten erneut Bälle, wird abgebrochen.

22:23 Uhr: Das 1:0 für den HSV in der 57. Minute durch Miro Muheim.

