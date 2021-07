Der deutsche Surfer Leon Glatzer in den Wellen am Tsurigasaki Surfing Beach.

Olympia in Tokio

Olympia in Tokio Surfer Glatzer muss in den Hoffnungslauf

Tokio. Surfer Leon Glatzer hat den direkten Einzug in die dritte Runde bei den Olympischen Spielen ganz knapp verpasst.

Der 24-Jährige belegte bei der Olympia-Premiere seines Sports in der ersten Runde den dritten Platz und lag dabei mit 10,00 Punkten nur die Winzigkeit von 0,10 Zählern hinter dem zweitplatzierten Michel Bourez aus Frankreich. Erster wurde der brasilianische Surf-Superstar Gabriel Medina, der für seine besten Wellen 12,23 Punkte erhielt.

Während Medina und Bourez direkt weiterkamen, hat Glatzer in der zweiten Runde, einer Art Hoffnungslauf, noch die Chance, die nächste Runde in Japan zu erreichen. Glatzer hat deutsche Eltern, ist auf Hawaii geboren und in Costa Rica aufgewachsen.

