Streit im TV: Wütender Jürgen Klopp ledert gegen Reporter

Liverpool. Trotz eines Siegs hatte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp schlechte Laune. Im Disput beschimpfte er einen TV-Reporter als als „unwissend“.

Jürgen Klopp wird auch für seine sympathische Art geschätzt. Dass derStarcoach aber auch mächtig sauer werden kann, ist ebenso bekannt. Der einstige Trainer von Borussia Dortmund hat sich am Mittwochabend live im englischen TV mit einem Moderator angelegt und Marcus Buckland von Amazon Prime Video als „unwissend“ beschimpft. Buckland brachte den deutschen Teammanager des FC Liverpool nach dem Sieg bei Sheffield United in der englischen Premier League (2:0) auf die Palme, als er mit Blick auf die nächste Partie der Reds am Samstag bei Crystal Palace (13.30 Uhr) ironisch von Klopps „beliebtester Anstoßzeit“ sprach.

„Es ist wirklich mutig von Ihnen, darüber einen Witz zu machen“, wetterte Klopp, der sich in der Vergangenheit immer wieder über die frühe Anstoßzeit am Samstag nach einer Begegnung unter der Woche beschwert hatte: „Mir ist klar, dass Sie es nicht so gut verstehen und im Fußball arbeiten, also warum sollte ich es noch einmal erklären? Wenn Sie daraus einen Witz machen, sind Sie unwissend.“

Langer Ausfall von Joel Matip

Als Buckland antwortete, dass er „nicht respektlos“ sein wollte, nahm Klopp das nicht an. „Das waren Sie bereits“, sagte der Coach: „Aber alles gut. Sie können sagen, was Sie wollen. Ich kann nicht sagen, was ich will - denn das wäre wirklich etwas anderes.“ Klopp war möglicherweise auch aufgrund der schweren Verletzung von Innenverteidiger Joel Matip schlecht gelaunt. Der beim FC Schalke 04 ausgebildete Verteidiger war drei Tage zuvor beim hart erkämpften 4:3 gegen den FC Fulham nach 69 Minuten ausgewechselt worden. Der 32-Jährige aus Bochum kommt auf 27 Länderspiele für Kamerun.

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp konnte am Mittwochabend aber erst nach dem Treffer durch Dominik Szoboszlai in der Nachspielzeit (90.+4 Minute) zum 2:0 (1:0)-Endstand aufatmen. An Wert gewann der Erfolg durch das Resultat im Spitzenspiel des Tages: Manchester City konnte auch im vierten Premier-League-Spiel in Serie nicht gewinnen und unterlag Aston Villa durch ein Tor des früheren Leverkuseners Leon Bailey (74.) mit 0:1.

In der Tabelle hat Liverpool nach 15 Spielen zwei Zähler Rückstand auf Arsenal (36 Punkte). Aston Villa zog durch den Erfolg an Titelverteidiger City vorbei und ist Dritter (32), das Team von Trainer Pep Guardiola kommt auf 30 Zähler. Tottenham Hotspur und Manchester United sind mit 27 Zählern dahinter. United setzte sich mit 2:1 gegen den FC Chelsea durch.

Virgil van Djik legt für Liverpool vor

Das lange Zeit einzige Tor für Liverpool hatte Kapitän Virgil van Djik per Kopf nach einer Ecke (37.) erzielt. Ohne Matip vergaben die Gäste die anderen Gelegenheiten auf ein zweites Tor. Sheffield ging im ersten Spiel unter Trainer-Rückkehrer Chris Wilder leer aus.

Nationalspieler Pascal Groß ermöglichte mit seinem Treffer unterdessen das Comeback von Brighton & Hove Albion gegen den FC Brentord. Der Mittelfeldspieler traf in der 31. Minute zum Ausgleich, Jack Hinshelwood markierte den Siegtreffer zum 2:1 (52.). Bryan Mbeumo (27./Elfmeter) hatte die Gäste in Führung gebracht.

Eine klare Sache war das 5:0 des FC Fulham gegen Nottingham Forest. Das Team um den deutschen Keeper Bernd Leno jubelte über Doppelpacks von Raul Jimenez (34./54.) und Alex Iwobi (30./73.) sowie den Treffer von Tom Cairney (86.).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport