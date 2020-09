Streik-Chaos in Mainz hinterlässt Verlierer auf allen Seiten

Mainz. Adam Szalai wurde degradiert, die Mannschaft streikt. Das zeigt: Mainz 05 hat ein tiefsitzendes Problem. Ein Kommentar.

Aus Solidarität mit ihrem degradierten Mitspieler sind die Profis von Mainz 05 in einen Streik getreten und nicht zum Training erschienen. Dieser in der Bundesliga wohl einzigartige Vorgang zeigt unmissverständlich, dass der Verein, der sich als Familie begreift, ein tiefsitzendes Problem hat: Es mangelt an Vertrauen und offenbar auch an der Fähigkeit, miteinander zu reden.