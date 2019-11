Start im Biathlon-Weltcup: Alle jagen Johannes Thingnes Bö

Antholz. Der Norweger Johannes Thingnes Bö war in der letzten Biathlon-Saison der große Dominator. In diesem Winter fürchtet er vor allem einen Gegner.

Es hatte etwas von Familienausflug. Bereits Mitte Oktober waren Johannes Thignes Bö und sein Bruder Tarjei nach Antholz in Südtirol gereist. "Das italienische Essen und die Gegend um Antholz gefallen uns sehr gut", sagen die Biathleten aus Norwegen unisono. Doch von Urlaub hatte der Ausflug in den Süden rein gar nichts. Vom 13. bis 23. Februar 2020 finden in Antholz die Biathlon-Weltmeisterschaften statt. "Es ist wichtig im Vorfeld auf der Anlage trainieren zu können, auf der auch die WM-Titel vergeben werden", sagt der 26-Jährige Johannes Thingnes Bö. Schließlich hat er vier Titel zu verteidigen.

Biathlon-Olympiasiegerin Dahlmeier verstärkt ZDF-TeamNicht nur bei den Weltmeisterschaften in Östersund war der jüngere der beiden Bö-Brüder im vergangenen Winter überragend. Sowohl im Gesamt-Weltcup wie auch in allen Disziplinwertungen rangierte er am Saisonende auf Platz eins. Als der Franzose Martin Fourcade schwächelte, der in den sieben Jahren davor jeweils die große Kristallkugel gewonnen hatte, war der Norweger zur Stelle. Mit 16 Einzelsiegen war er der überragende Athlet des vergangenen Winters. Der letzte, der vor Fourcade den Gesamtweltcup gewonnen hatte, war übrigens Tarjei Bö (31) in der Saison 2010/11 gewesen.

Trotz perfekter Saison Änderungen an der Schießtechnik

Dominierte den Biathlon-Weltcup: Der Norweger Johannes Thingnes Bö. Foto: dpa

Vor dem Start in den neuen Winter hat sich Johannes Thingnes Bö viel vorgenommen. "Historisch gesehen war es meine beste Saison, deshalb wäre es blöd zu sagen, dass sie nicht perfekt war", sagt er, "aber im Sport kannst du nie zu 100 Prozent perfekt sein, es gibt immer noch Rennen, die du gewinnen kannst, und Titel, die du holen kannst." Deshalb hat er an seiner Schießtechnik etwas verändert. Denn das schießen war die schwächere der beiden Disziplinen des Biathleten Bö.

Trotzdem ist er keiner, der um jeden Preis gewinnen will. Selbst im größten Trubel denkt er an Fairplay. Beim Verfolgungsrennen in Soldier Hollow war er zwar Vierter geworden, hatte aber beim letzten Stehendschießen nur vier Schuss abgegeben. Bei der Gewehrkontrolle war dies aufgefallen und hätte zur Disqualifikation führen müssen. Doch wegen eines Kommunikationsfehlers mit der Rennjury wurde Bö offiziell als Vierter gewertet. Er selbst hatte dann die Jury auf den Fehler aufmerksam gemacht. Er wolle unterstreichen, "dass es keine Bestrafung gegeben hätte, wenn ich das nicht selbst angezeigt hätte. Ich hoffe, dass die IBU alles dafür unternimmt, solche Fehler in Zukunft zu vermeiden", sagte er danach.

Ein Vorbild für Fairplay

43 Weltcuppunkte und 7000 Euro Preisgeld hat ihn das gekostet. "Es ist nie leicht, Weltcup-Punkte abzugeben. Aber ich hoffe, dass auch andere Athleten dadurch motiviert werden, im Sinne des Fairplay zu handeln." Für dieses Handeln wurde er von der Organisation European Fair Play Movement während des Trainingslagers in Antholz geehrt. Johannes Thingnes Bö - das Vorbild.

Zwei Brüder, zweimal Weltcupsieger. Wer in der Familie Bö profitiert mehr vom anderen? "Vielleicht war es ein Vorteil, dass ich ihm zu Beginn seiner Karriere ein paar Türen öffnen konnte", sagt Tarjei. Doch danach hätte Johannes alle Erfolge, die er erreicht hat, auch ohne ihn erreicht. "Ganz ehrlich, er ist ein unglaubliches Talent", sagt der ältere der beiden Brüder. Auf die Frage, warum der kleine Bruder besser ist als der große? Tarjeis knappe Antwort: "Ich hasse diese Frage."

Im Januar werden Johannes Thingnes Bö und seine Frau Eltern

Obwohl in Norwegen ein Star, kann sich Johannes Thingnes Bö auf die Zurückhaltung seiner Landsleute verlassen. "Ich merke schon, dass ich auf der Straße angeschaut werde, aber sie sagen nichts", erzählt er aus seinem Alltag, "aber wenn ich drei oder vier Meter weg bin, höre ich schon noch: 'Das war doch Johannes Thignes Bö!'" Auch könne er ungestört mit seiner Frau Hedda Kløvstad Dæhli in ein Restaurant gehen.

Doch diese Ausflüge werden in naher Zukunft seltener werden. Im Januar erwarten der erfolgreiche Biathlet und seine Frau ihr erstes Kind. Die Geburt geht vor Weltcupstart. "Ich werde, nein, ich möchte zuhause sein, wenn das Baby auf die Welt kommt", sagt er. Der genaue Reiseplan wird spontan festgelegt werden.

Bei der WM in Antholz greift Bö wieder die Norweger an

Eines jedoch kann Johannes Thingnes versprechen. "Ich werde rechtzeitig zur WM wieder in Antholz sein", sagt er. Denn dies sei sein wichtigstes Ziel in diesem Winter. Johannes Thnignes und Tarjei Bö kämpfen dann gemeinsam gegen die Franzosen um Martin Fourcade. Oder kurz gesagt: "The Bös against the Bleus."