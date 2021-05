Zehnkampf-Weltmeister Kaul – mit Spaß zum Olympiaticket

Essen/Götzis. In Götzis will der 23-jährige Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul nach 19 Monaten Pause wieder Spaß haben – und sich so ein Olympia-Ticket sichern.

Nach 19 Monaten ohne Zehnkampf will Niklas Kaul vor allem eins: Spaß haben. „Wenn ich den habe, stimmen auch die Ergebnisse“, sagt der 23 Jahre alte Mainzer zwei Tage vor dem traditionellen Mehrkampf-Meeting im österreichischen Götzis, bei dem es am Wochenende für die deutschen Athleten darum geht, die Normen für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) zu knacken.