Oberstdorf. Am Samstag startet die Vierschanzentournee mit der Qualifikation in Oberstdorf. Fehlender Schnee bereitet allerdings Sorgen.

Wie der Klimawandel die Skispringer beschäftigt

Die Entwarnung kam noch vor Weihnachten: „Der 68. Vierschanzentournee mit dem Start der Qualifikation am Samstag steht nichts mehr im Wege“, hieß es in einer Pressemitteilung der Organisatoren des Auftaktspringens der Vierschanzentournee in Oberstdorf vom Montag. „Grünes Licht für die Austragung des Events.“ Dabei ist grün eigentlich das, wovon derzeit eher zu viel als zu wenig zu sehen ist. Weiß wird vermisst. In Oberstdorf war die Schneemenge an der Schattenbergschanze zusätzlich mit natürlichem Altschnee von umliegenden Parkplätzen sowie maschinell erstelltem Schnee aufgefüllt worden.

Vierschanzentournee: Alle Springen sind gesichert

Auch in den weiteren Tourneestationen Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen sind die Wettkämpfe gesichert. Doch die Auswirkungen des Klimawandels – sie machen den Veranstaltern der Springen immer mehr zu schaffen. Auch die Sportler und Trainer bemerken Veränderungen. „Es ist so, dass das Klima ein bisschen wärmer geworden ist“, sagt Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler. „Wenn man nicht schnell irgendetwas ändert, ist es fast nicht mehr aufzuhalten“, warnt Constantin Schmid. Der Oberaudorfer – mit 20 Jahren Teil der „Fridays-for-Future“-Generation – sagte dies während der Tournee-Generalprobe am vergangenen Wochenende. Selbst auf über 1000 Meter Höhe war außer dem weißen Belag auf der Schanze alles grün. „Damit müssen wir leben, denn es wird nicht mehr besser, nur noch schlechter“, sagt Norwegens Cheftrainer Alexander Stöckl. „In 20 Jahren haben wir ziemlich sicher gar keinen Schnee mehr. Man glaubt immer noch: Nächstes Jahr wird sicher wieder ein besserer Winter, aber nein, wird es nicht.“

Walter Hofer kennt die meteorologischen Sorgen und Nöte der Skisprung-Tour seit Jahrzehnten. Der Renndirektor des internationalen Skiverbandes Fis hat ebenfalls Veränderungen beobachtet: „Es ist nicht mehr ein Problem, das uns am Anfang des Winters trifft oder am Ende, sondern es kann zu jedem Zeitpunkt problematisch werden.“

Gegen warme Winter sind die Skispringer gewappnet

Weil der Bedarf an Schnee im Gegensatz zu den alpinen Abfahrern überschaubar ist, können sich die Skispringer zumindest noch gegen warme Winter und grüne Landschaften wappnen. Zunächst mit Kunstschnee. Alexander Stöckl hat sogar noch eine andere Idee: „Wenn gar kein Schnee mehr vorhanden ist, dann springen wir halt auf weiße Matten.“ Wintersport sei Skispringen dann noch immer: Durch die Eisspur auf der Schanze.