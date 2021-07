Warum viele Tennis-Stars auf Olympia verzichten

Essen. Tokio - doch keine Reise wert? Tennis-Stars fokussieren sich bei hoher Belastung auf Grand Slams - nicht auf die Olympischen Spiele.

Das Foto, das Roger Federer am Dienstagabend auf seinen Internet-Kanälen verbreitete, zeigte ihn in stolzer Pose. Als Fahnenträger hatte er die Schweizer Olympia-Auswahl vor zwölf Jahren in Peking angeführt, lächelnd winkte der Tennis-Superstar damals den Zuschauern zu. In Chinas Hauptstadt verpasste er 2008 das ersehnte Einzelgold, allerdings stand Federer zusammen mit seinem Kumpel Stan Wawrinka in der Doppelkonkurrenz ganz oben auf dem Treppchen.