Deutschlands Skisprung-Hoffnung Karl Geiger beim Springen in Bischofshofen.

Bei der Vierschanzentournee gibt es außer dem Ruhm recht wenig zu gewinnen. Die Preisgelder sind nämlich relativ niedrig. Ein Kommentar

Vierschanzentournee: Hauptdarsteller werden abgespeist

Es ist noch nicht klar, welcher Skispringer am Montagabend den Goldenen Adler in den Händen halten wird. Wenn es aber so weit ist, kommen vor allem jene Traditionalisten unter den Sportfans auf ihre Kosten, die beim Fußball zurecht ausufernden Kommerz kritisieren. Denn um Geld geht es den Weitenjägern rund um den Jahreswechsel nicht: Bei der Vierschanzentournee gibt es außer dem Ruhm recht wenig zu gewinnen.

Skispringen Vierschanzentournee: So stehen die Chancen der Führenden Wer beim deutsch-österreichischen Schanzen-Event den Tagessieg holt, bekommt 10.000 Schweizer Franken, rund 9200 Euro. Die Stationen Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen unterscheiden sich damit keineswegs von den Weltcups im russischen Nischni Tagil oder im rumänischen Rosenau. Für den Gesamtsieger kommen noch 20.000 Franken dazu, der Zweite erhält nur noch einen warmen Handschlag. Das steht in keinem Verhältnis zur Wertigkeit der Serie. Hauptdarsteller wie Statisten abgespeist Veranstalter der Tournee sind der Deutsche und der Österreichische Skiverband. Sie sind sich der Bedeutung der vier Springen offenbar viel zu sicher, sodass sie ihre Hauptdarsteller mit seit Jahren konstanten Prämien wie Statisten abspeisen. Wenn am Montag die Entscheidung fällt, werden rund 85.000 Zuschauer an den vier Schanzen gewesen sein. Zum Jahreswechsel fuhren in den öffentlich-rechtlichen Sendern nur der Tatort und das Traumschiff bessere TV-Quoten als das Neujahrsspringen ein. Die Vermarktungsmaschine läuft wie geschmiert, die Sponsoren stehen Schlange. Man muss sich um die Branchenführer keine Sorgen machen: Die Grand-Slam-Sieger Kamil Stoch aus Polen sowie der Japaner Kobayashi haben in den beiden vergangenen Jahren jeweils mehr als eine Million Euro mit ihrem Sport eingenommen. Gemeinsam mit dem Rennen auf der Kitzbüheler Streif ist die Vierschanzentournee der mediale Wintersport-Höhepunkt. Aus guter Tradition werden die besten Springer der Welt auch in Zukunft noch kommen. Mit der norwegischen Raw-Serie gibt es aber schon jetzt eine erste finanziell lukrativere Konkurrenz.