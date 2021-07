Kommentar Viele Fans in England, keine in Japan: ein krasser Kontrast

Bei der Formel 1 in Silverstone haben am Sonntag 140.000 Fans zugesehen. Am Freitag beginnen die Olympischen Spiele ohne Publikum. Ein Kommentar

Wir haben uns lange danach gesehnt. Erst mit Zuschauern fühlen sich große Sportereignisse echt an, die vielen Geisterspiele hatten etwas Kaltes, Mechanisches. Sport ohne Publikum ist Sport ohne Seele. Deshalb ist es richtig, wenn hierzulande sorgfältig geprüft wird, unter welchen Bedingungen wieder mehr Leute in die Arenen gelassen werden können. Wenn am Freitag die zweite Fußball-Bundesliga startet, werden die Spieler von Schalke und Hamburg wieder Reaktionen vernehmen. Es wurde auch wirklich Zeit.