Verunglückter Grosjean: "Ich habe den Tod kommen sehen"

Sakhir. Nur knapp entkam Formel-1-Fahrer Romain Grosjean nach seinem Unfall den Flammen. Der Familienvater sprach nun erstmals über den Horror-Crash.

Formel-1-Pilot Romain Grosjean (34) hat sich erstmals nach seinem schweren Feuerunfall beim Rennen in Bahrain zu Wort gemeldet und emotionale Einblicke in die Momente nach dem Crash gegeben. „Mein Visier wurde komplett orange, ich sah die Flammen rund um das Auto lodern. Ich habe an vieles gedacht, auch an Niki Lauda, und ich dachte mir, dass es so nicht enden darf, nicht jetzt“, sagte der Haas-Pilot den französischen TV-Sendern TF1 und LCI.

Nach dem Unfall konnte sich Grosjean nach drei Versuchen selbst aus dem brennenden Wrack befreien. „Es hat sich viel länger angefühlt als 28 Sekunden“, sagte der Franzose. Dabei habe er auch an seine Familie gedacht. „Ich sagte mir selbst, dass ich für meine Kinder da rauskommen musste“, sagte Grosjean.

Unfall psychisch noch nicht verarbeitet

Verarbeitet habe er den Unfall nicht nur körperlich noch nicht ganz. „Ich denke, es muss noch einiges an psychologischer Arbeit getan werden, denn ich habe den Tod kommen sehen“, berichtete Grosjean. Aus den Flammen gekommen zu sein, sei wie eine „zweite Geburt“ gewesen. „Nach diesem Unfall bin ich glücklich, am Leben zu sein“, sagte er.

Für das zweite Rennen in Bahrain am kommenden Wochenende fällt Grosjean definitiv aus, beim Saisonfinale in Abu Dhabi (13. Dezember) will er wieder dabei sein. „Ich muss ins Auto zurück, wenn möglich in Abu Dhabi, um meine Geschichte in der Formel 1 anders zu beenden“, sagte er.

Vertrag des Franzosen läuft aus

Sein Vertrag bei Haas läuft aus, Abu Dhabi wäre vermutlich erst einmal Grosjeans letzte Chance für einen Formel-1-Einsatz. Am kommenden Sonntag in Bahrain wird der Familienvater durch Pietro Fittipaldi (24), Enkel des zweimaligen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi, ersetzt.

Haas-Teamchef Günther Steiner bestätigte unterdessen am Dienstag in einer Video-Konferenz, dass Grosjean eine weitere Nacht im Krankenhaus verbringen wird. Der Heilungsprozess beim Franzosen verlaufe aber wie geplant.

Bild aus dem Krankenhaus gepostet

Grosjean selbst postete in den sozialen Netzwerken ein Bild aus dem Krankenhaus, auf dem er bereits wieder eine Fitness-Übung absolviert. Seine verbrannten Hände sind dabei weiterhin dick bandagiert.

Mit 221 km/h war Grosjean am Sonntag beim Grand Prix von Bahrain in Kurve drei in die Leitplanke gekracht. Kräfte von 53g hätten bei dem Einschlag in die Leitplanke auf den Piloten gewirkt, berichtete Teamchef Steiner. Zum Vergleich: In Formel-1-Autos wirken in Kurven schon mal 5g auf die Fahrer. (sid)