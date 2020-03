Auf der Internetseite des Darts-Verbands PDC sieht es aus wie immer. Bilder von Männern, die mit Stahlpfeilen auf eine Scheibe werfen, sind dort zu sehen, es gibt Video-Rückblicke auf die vergangenen Turniere und Experten-Einschätzungen für die kommenden. Der nächste Wettkampf wird am Donnerstag stattfinden, die besten Pfeilewerfer der Welt kämpfen in Newcastle um Punkte in der Premier League. Karten gibt es keine mehr, das Turnier ist mit fast 11.000 Zuschauern ausverkauft. Alles so wie immer. Das Coronavirus hat den Sport weltweit angehalten, doch Darts ist eine der wenigen Sportarten, die einfach so weiterlaufen, als gäbe es keine Pandemie.

Zumindest ist das in England, dem Mutterland des Darts, bislang noch der Fall. Die Ausflüge in den Rest Europas wurden allerdings verschoben, die auf Newcastle folgenden Premier-League-Spieltage in Rotterdam sowie die Turniere des Europa-Grand-Prix in München, Leverkusen und Sindelfingen wurden verschoben. Lediglich für den Premier-League-Spieltag in Berlin (23. April) gibt es bislang keine Absage oder Einschränkungen.

Der Macher hinter dem Darts-Erfolg

Chef des Verbandes PDC ist Barry Hearn. Er gehört zu den einflussreichsten Sport-Promotern der Welt, seit Jahrzehnten bringt er Randsportarten ins Fernsehen, er ist verantwortlich für den zwischenzeitlichen Boom des Snooker-Sports und den seit Jahren anhaltenden des Darts, auch Poker- und Golfturniere spülen Geld in seine Kassen. Sein größtes Zugpferd, Box-Weltmeister Anthony Joshua, ließ er jüngst trotz politischer Bedenken in Saudi-Arabien antreten. Sport ist eben Geschäft.

Corona kommt dem 71-Jährigen in diesen Zeiten nicht gelegen, Darts ist ein Zuschauermagnet. Am vergangenen Donnerstag waren 10.000 Zuschauer beim Premier-League-Turnier in Liverpool dabei, die WM im Londoner Alexandra Palace ist seit Jahren der Höhepunkt im Darts-Kalender, 3000 Fans strömen an jedem der 15 Spieltage in die Halle. Jüngst teilte Hearn eine Nachricht im Netzwerk Twitter, in dem ein Fan meinte, dass es mehr „als einen gehypten Virus brauche“, um Zuschauer bei ebenfalls von Hearn veranstaltenden Snooker-Turnieren zu verhindern. Hearns Kommentar: „That’s the spirit!“ Das ist die richtige Einstellung!

Sportsender lechzen nach Inhalten

Mittlerweile scheint aber auch Hearn den Ernst der Lage erkannt zu haben. „Das ist das Schlimmste, das ich in meinen 40 Jahren als Sport-Promoter erlebt habe“, sagte er der englischen Zeitung Sun. Sein Notfallplan, wenn Massenveranstaltungen künftig auch in Großbritannien nicht mehr erlaubt sein sollten? Dann eben ohne Zuschauer. Nur die TV-Kameras bleiben. Denn der Bedarf der Sportsender ist groß, hierzulande sind Sport1, Eurosport und DAZN froh, mit Darts und Snooker überhaupt noch aktuellen Sport zeigen zu können. „Solange die Sportler nicht einem akuten Risiko ausgesetzt sind, wollen wir die Show am Laufen halten“, sagte Hearn. „Wir wollen die Leute weiter unterhalten und unsere Spieler mit ihrem Sport ernähren. Denn wenn sie nicht spielen, werden sie nicht bezahlt.“